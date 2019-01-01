Исследование: галстуки несут вред здоровью мозга

В большинство компаний галстук является обязательной частью дресс-кода. Ученым из Германии удалось выяснить, что носить этот атрибут опасно для здоровья. Галстук способен нарушить кровообращение головного мозга. Это плохо отражается на работоспособности тех сотрудников, которые часто носят галстук.Для того, чтобы провести исследование ученые пригласили 30 мужчин. Половине сделали магнитно-резонансную томографию, когда они были в галстуке. Другим провели такое же обследование, но без данного атрибута. Было выявлено, что кровообращение в мозге нарушается во время ношения галстука. Помимо этого, немецкие исследователи отметили, что многие компании заставляют своих сотрудников носить рубашку с воротом, что лишь усугубляет проблему. Галстук сильно пережимает сонные артерии. Это плохо влияет на кровоснабжение головного мозга. Поэтому при частом ношении галстука мозг страдает.