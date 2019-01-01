Исследование: галстуки несут вред здоровью мозга
Для того, чтобы провести исследование ученые пригласили 30 мужчин. Половине сделали магнитно-резонансную томографию, когда они были в галстуке. Другим провели такое же обследование, но без данного атрибута. Было выявлено, что кровообращение в мозге нарушается во время ношения галстука. Помимо этого, немецкие исследователи отметили, что многие компании заставляют своих сотрудников носить рубашку с воротом, что лишь усугубляет проблему. Галстук сильно пережимает сонные артерии. Это плохо влияет на кровоснабжение головного мозга. Поэтому при частом ношении галстука мозг страдает.
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