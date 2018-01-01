Делай это каждый день, и ты станешь магнитом для мужчин

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Мы не устаем поражаться новым и новым исследованиям неугомонных британских и американских сексологов, которые трудятся в поте лица, чтобы каждая из нас могла почувствовать себя самой желанной и привлекательной. Так, например, в ходе исследования, проведенного в Институте сексологии, штат Мичиган, обнаружился любопытный факт: мужчинам больше всего нравятся женщины с расширенными зрачками. Испытуемым показали серию фото девушек с разной внешностью, но самой привлекательной они сочли ту, зрачки которой были несколько шире, нежели у остальных красоток на фото, хотя в остальном, ничем особенным она не отличалась.Оказалось, что этот фактор сигнализирует о легком сексуальном возбуждении женщины – когда мы смотрим на нечто привлекательное или возбуждающее, наши зрачки расширяются автоматически, и наоборот.Тем не менее, обычно зрачки расширяются либо при недостаточном освещении, либо при приеме наркотических, и некоторых медицинских веществ, что для нас с тобой вообще не вариант. Попробуй применить на практике следующее: находясь в окружении парней или одного мужчины, который тебе нравится, начни ритмично сжимать и расслаблять мышцы тазового дна (вспомни упражнения Кегеля) до тех пор, пока не почувствуешь легкое сексуальное возбуждение и приятные ощущения внизу живота. Эти нехитрые «мигания» обеспечат тебе нежный румянец, слегка расширенные зрачки и неуловимую сексапильность, остаться равнодушной к которой не сможет решительно никто!