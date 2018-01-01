Солнечный удар и другие последствия перегревания детей на пляже

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Часто, попадая на пляж с детьми, молодые родители забывают, что детский организм очень восприимчив к изменению температуры окружающей среды. Малыши же не всегда понимают и могут пожаловаться на плохое самочувствие, это приводит к перегреванию, а там и солнечный удар уже не за горами.Солнечный удар – первая помощьОбычно солнечный удар начинается с обморока, если это случилось, главное не пугаться, а сразу начать оказывать малышу первую помощь:• уложите ребенка, приподняв ноги выше головы, что увеличит поступление кислорода через кровь в мозг;• попытайтесь как сможете охладить малыша, например, обрызгайте прохладной водой, снимите тесную одежду и интенсивно обмахивайте;• напоите кроху холодной минеральной водой, пусть пьет маленькими глотками и не спеша;• при сильном солнечном ударе, положите на голову холодный компресс и разотрите малыша спиртом для более интенсивного охлаждения;* Если при солнечном ударе наблюдается повышение температуры, ни в коем случае не применяйте потогонные средства, в том числе и аспирин.• даже если солнечный удар не сильный и ребенок быстро пришел в себя, не разрешайте ему тотчас вставать. Пусть полежит до того времени, когда последствия перегрева не пройдут полностью. Но не нужно пугать малыша фразами на подобие «Не вставай, а то опять станет плохо!», лучше предложите крохе отгадать на кого похожи облака или полистать яркий журнал.Тепловой удар – первая помощьТепловой удар в некотором роде похож на солнечный. Только солнечный удар обычно происходит на открытом солнце, а тепловой, наоборот, в душном помещении.Наиболее часто наблюдается тепловой удар у деток грудного возраста. Терморегуляция их организма пока несовершенна и мамам нужно очень хорошо следить, чтоб малыш не перегревался.Опасными фактором, способными вызвать тепловой удар является – повышенная влажность воздуха. Из-за неё нарушается процесс потоотделение и организм быстро теряет влагу. В результате этого кровь густеет, солевой обмен нарушается, и мозг недополучает необходимое количество кислорода. Таким образом, при разных обстоятельствах солнечный удар и тепловой приводят к кислородному голоданию мозга.Симптомами теплового удара можно назвать тошноту, вялость, головокружение и головную боль. На коже ребенка выступает липкая испарина, движения его становятся затрудненным, иногда учащается дыхание. Возможен и обморок как при солнечном ударе, но если это случилось – ребенку необходима срочная госпитализация.Сильный тепловой удар так же как солнечный удар требует незамедлительной первой помощи. Даже если малыш очень сильно перегрелся, пока вы не в больнице, постарайтесь самостоятельно помочь крохе, а именно:• обеспечьте приток свежего воздуха и удобно уложите ребенка;• прикладывайте холодные компрессы на область головы и всех крупных кровеносных сосудов, как например, боковая поверхность шеи, пах и подмышки.• оберните ребенка мокрой простыней, она так же будет действовать как компресс для охлаждения;• если тепловой удар настиг вас на пляже и под рукой нет ни из чего сделать компресс, ни простыни – обливайте малыша холодной водой.