Холодный яд: назван вид смертельно опасного мороженого

Врачи не советуют украинцам есть такой десертёМедики предупреждают, что мороженое может быть опасным для вашего здоровья. Если оно растаяло и застыло снова, то из сладкого десерта с большой вероятностью превратится в холодный яд.Один из самых больших рисков – размораживание уличных ларьков. Нередко продавцы выключают холодильники на ночь, а утром повторно замораживают товары. Это очень опасно и может вызвать кишечные инфекции, – предостерегает диетолог Людмила Гончарова."Повторная заморозка для мороженого запрещена. Как только вы размораживаете мороженое, оно теряет все свои биологические свойства. Вы не получаете ни полезных жиров, ни полезных веществ. При размораживании в продукт попадают бактерии, которые начинают размножаться", – говорит эксперт.Специалисты рекомендуют все же выбирать мороженое в упаковке и обязательно обращать внимание на состав продукта."Прежде всего, нужно смотреть на упаковку. Знак ДСТУ означает, что мороженое изготовлено по государственному стандарту. Это гарантия того, что там находится действительно качественный продукт", – утверждает Юрий Чорнобривец, директор института потребительских экспертиз.Кроме этого, эксперты настоятельно рекомендуют смотреть на срок годности. Чем он меньше, тем натуральнее десерт.