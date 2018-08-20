Учёные рассказали о пользе завтрака перед тренировкой
Согласно ранее проведённым экспериментам, был сделан вывод, что при употреблении полезной пищи с содержанием углеводов организм во время упражнений способствует перевариванию еды, как во время, так и после тренировки.
В дополнительном исследовании приняли участие двенадцать мужчин, у которых измеряли показания уровня глюкозы, являющимся одним из важнейших показателей для диагностики метаболизма и мониторинга состояния здоровья человека.
Измерения проводились через три часа после первого приёма пищи, спустя два часа после отдыха, а также по прошествии часа тренировок после завтрака, после двух часов отдыха и тренировки натощак.
В итоге учёные заключили, что если завтракать перед тренировкой, то повышается скорость метаболизма и выведения глюкозы из организма.
Также первый приём пищи влияет на изменения уровня сахара в крови и в целом улучшает обмен веществ в организме.
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