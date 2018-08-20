Учёные рассказали о пользе завтрака перед тренировкой

Исследователи из Великобритании рассказали о влиянии приёма завтрака на проведение утренней тренировки.Согласно ранее проведённым экспериментам, был сделан вывод, что при употреблении полезной пищи с содержанием углеводов организм во время упражнений способствует перевариванию еды, как во время, так и после тренировки.В дополнительном исследовании приняли участие двенадцать мужчин, у которых измеряли показания уровня глюкозы, являющимся одним из важнейших показателей для диагностики метаболизма и мониторинга состояния здоровья человека.Измерения проводились через три часа после первого приёма пищи, спустя два часа после отдыха, а также по прошествии часа тренировок после завтрака, после двух часов отдыха и тренировки натощак.В итоге учёные заключили, что если завтракать перед тренировкой, то повышается скорость метаболизма и выведения глюкозы из организма.Также первый приём пищи влияет на изменения уровня сахара в крови и в целом улучшает обмен веществ в организме.