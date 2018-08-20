Что происходит, когда вы получаете солнечный ожог?

Солнечный свет - это больше, чем просто способ природы разбудить вас по утрам. Солнечный свет - фактически форма электромагнитного излучения, наряду с радиоволнами, микроволнами и радиоактивными волнами, найденными в таких местах, как Чернобыль. К тому времени, когда солнечный свет достигнет вас на Земле после путешествия через космос, его излучение происходит в двух вариантах в зависимости от длины волны: Ультрафиолет A (UVA) и Ультрафиолет B (UVB).В небольших дозах солнечный свет полезен. Это позволяет вашему организму создавать нужный витамин D и, например, настраивает ваше тело на нормальные циркадные ритмы (24-часовой цикл сна / бодрствования). Но, как и все остальное, слишком много хорошего может навредить вам. Большинство солнечных лучей состоит из UVA-излучения, которое имеет немного меньше энергии, чем более разрушительные лучи UVB.солнечный ожогЛучи UVA менее склонны давать вам солнечный ожог, но они могут проникать глубже в вашу кожу и наносить больше кумулятивного урона с течением времени в виде провисающей, стареющей кожи. Лучи UVB, с другой стороны, содержат больше энергии, которая может нанести вред вашей коже немедленно.Как солнечный свет повреждает кожу?Ультрафиолетовое излучение в основном повреждает кожу, передавая энергию молекулам вашей кожи, таким как ДНК, жир, белки и так далее. Эти молекулы, которые уже находятся в правильном расположении, поглощают эту энергию. Если молекулы поглощают достаточно энергии, связки, удерживающие их вместе, могут сломаться, полностью сформировав новую форму.Ультрафиолетовое повреждение ДНК является особой проблемой. ДНК - огромная молекула и на самом деле довольно хрупкая. Когда молекула ДНК присутствует в клетке, она напоминает спираль: она имеет две нити, причем каждая прядь плотно связана с соответствующими молекулами на противоположной стороне, называемая основанием.Существует четыре различных основания - аденин, гуанин, цитозин и тимин. Тимин и цитозин, когда они встречаются рядом друг с другом, особенно восприимчивы к образованию димеров. Когда солнечный свет попадает в эти участки, тимин и цитозин будут «отпускать» другую сторону цепи и образовывать связи друг с другом. Внезапно код ДНК нарушается, и если этот участок ДНК кодирует определенный белок, он больше не будет синтезировать полноценный и правильный белок.Хорошей новостью является то, что в каждой клетке есть своя небольшая "армия" автокорректируемых молекул, которые могут входить и фиксировать разбитую секцию ДНК. Плохая новость заключается в том, что когда ваша кожа находится на палящем солнце, этот процесс разрушения происходит в грандиозном масштабе, и иногда функция автоматического исправления не может идти в ногу с повреждением.Если клетка становится слишком поврежденной, она также имеет свою функцию автоматического удаления: она пройдет процесс, называемый апоптозом, и по существу совершит самоубийство. Это кажется суровым, но без него слишком много поврежденных клеток могут накапливаться, и вскоре ваша кожа не будет функционировать вообще, как предполагалось изначально природой.Как ваше тело реагирует на поврежденную кожу?Как быстро кожа обгорает на солнце? Вы когда-нибудь замечали, как солнечные ожоги занимают по времени несколько часов, чтобы сформироваться после того, как вы были на солнце? Это потому, что процесс апоптоза занимает немного времени. Если вы накопили слишком много УФ-повреждений, ваша кожа будет заполнена мертвыми клетками кожи. Это создает иммунную реакцию, которая также занимает некоторое время, чтобы запуститься.солнечный ожогБелые клетки (лейкоциты) крови проникают в вашу кожу, где мертвые клетки кожи уже находятся вразброс. Они циркулируют и поглощают мертвые клетки, очищая область повреждения. Чтобы помочь еще большему количеству белых кровяных телец попасть в этот район, ваши капилляры раздуваются, и кровь по ним течет, вызывая появление красной, опухшей и болезненной кожи.После того, как мертвые клетки будут удалены, процесс прекращается, и ваша кожа возвращается к норме, хотя она начнет производить больше меланина, своего рода натурального солнцезащитного крема, который заставляет вашу загорелую кожу защищаться от солнечных ожогов.Солнечные ожоги случаются только тогда, когда ваши клетки серьезно повреждены ультрафиолетовым излучением, и с каждым повреждающим событием есть небольшой шанс, что это будет тот, который может привести к раку. Хорошей новостью является то, что существует множество способов предотвратить появление солнечных ожогов и повреждение ДНК, которое приходит с ними. Лучший способ предотвратить появление солнечных ожогов - это защитить кожу. Широкополые шляпы, солнцезащитные очки и рубашки с длинными рукавами и брюки - лучший способ избежать повреждения солнцем.солнечный ожогВы не можете оставаться полностью вне солнечного света в 100% случаев, и именно здесь приходит солнцезащитный крем. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 15, который будет защищать как от UVA, так и от UVB-лучей. Чем выше SPF, тем лучше. Удостоверьтесь, что вы наносите солнцезащитный крем не менее чем за 30 минут до того, как вы выйдете наружу - таким образом, он полностью обеспечит защитой вашу кожу и еще лучше защитит вас.Наконец, убедитесь, что вы повторно применяете солнцезащитный крем каждые два часа. Двадцать процентов людей могут получить рак кожи в какой-то момент своей жизни, но это не обязательно должно быть так. Пока мы принимаем надлежащие меры предосторожности, мы можем оставаться здоровыми - и даже избегать этих надоедливых солнечных ожогов.