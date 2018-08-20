15 способов избавления от мозолей

Мозоли — это образования мертвой кожи с твердой серединой, которые образуются в разных частях тела, включая пальцы ног, пятки, стопы. Так организм реагирует на излившее трение или давление, которое образуется, когда человек носит различную обувь.Самыми распространёнными причинами образования мозолей на ногах являются тесная обувь или потливость. Они появляются не просто так: способствующим фактором является продолжительная ходьба. Также они могут появиться после физической работы с предметами, которые и натёрли кожу до таких повреждений.Лечение мозолейМозоли, как правило, не требуют медикаментозного лечения и походов к врачу. Избавиться от них можно при помощи рецептов народной медицины. О таких советах и пойдёт речь ниже.Рецепт №1: кашица из сырого картофеля или лука позволит облегчить боль. Нужно нанести смесь на мозоль, зафиксировать бинтом или другой повязкой, оставив на ночь. На утро огрубевший участок станет намного мягче. После этого следует снять её мелкозернистой пемзой, но только крайне осторожно. Затем смажьте поврежденный участок кожи жирным и питательным кремом.Рецепт №2: растение алоэ станет хорошим средством от нагрубевшей кожи, натоптышей и мозолей на руках. Мякоть листьев алоэ необходимо держать на повреждённой коже не меньше суток, для этого закрепить пластырем. Затем удалить мозоль и нанести жирный крем. Процедуру необходимо повторять несколько дней подряд до тех пор, пока проблема не исчезнет.Рецепт №3: свежие мозоли можно лечить при помощи яичной скорлупы. Наложите белую плёнку с внутренней стороны яичной скорлупы влажной стороной на мозоль и оставьте засыхать.Рецепт №4: ванночка горячей воды может помочь в устранении мозоли. Держите ноги в воде пять-десять минут, а затем используйте пемзу или специальным скребком. Повторять процедуру нужно до тех пор, пока проблема не исчезнет.Рецепт №5: существуют специальные безрецептурные препараты и мозольные пластыри, которые помогают в лечении мозолей. Но будьте осторожны: в них может быть салициловая кислота, которая способна вызвать ещё пущее раздражение кожи или даже ожог.Рецепт №6: хвоя растений способна заживить кожу. Поэтому можно проводить хвойные ванночки от мозолей. Затем необходимо наносить на повреждённую зону сосновую смолу, наложить повязку и надеть носки или тканевые перчатки. Такое средство нужно держать одну ночь, а если есть возможность, и сутки. Затем промыть рану мыльным раствором и повторить процедуру. При грубых мозолях понадобится не меньше 10 таких действий.Рецепт №7: свежие помидоры тоже можно использовать для устранения огрубевшей кожи при мозолях. Необходимо нарезать томаты на кружочки или слегка проварите, чтобы превратить в пюре. В любом случае это будет эффективно. Нанесите их на кожу на пару часов, зафиксировав с помощью повязки. Делайте процедуру пару-тройку раз в сутки.Рецепт №8: прополис нужно прикреплять к распаренным ногам и закреплять пластырем. Средство должно держаться на повреждённой коже на протяжении трёх дней. Затем необходимо снова повторить процедуру, и так до тех пор, пока проблема не устранится.Рецепт №9: уксусная эссенция способна быстро избавить от мозолей. Для этого нужно пропитать мякоть хлеба с небольшим количеством уксуса, а затем размять до однородной массы. Средство наносят на засохшие корки мозолей и закреплять пластырем. Чувство жжения практически неизбежно, но это нормально. Сделав процедуру на ночь, вы заметите, что уже утром мёртвая кожа отошла.Рецепт №10: растительное масло также поможет размягчить кожу. Для этого достаточно смазать мозоль и обмотать пищевой плёнкой. Затем нужно надеть хлопковые носки и лечь спать. Утром вы заметите, как кожа стала мягче.Рецепт №11: ванночки с марганцовкой позволят эффективно бороться с мозолями. В воду нужно добавлять немного марганцовки до розового оттенка и соду. Распарив кожу в ванночке, избавьтесь от грубой кожи с помощью жёсткой щётки для ног или пемзы.Рецепт №12: луковая шелуха позволяет избавиться от мозолей в кратчайшие сроки. Для приготовления настоя вам нужно снять шелуху, положить в банку и слить туда пять столовых ложек уксуса. В течение двух недель смесь должна настаиваться. После этого шелуху в отжатом виде прикладывайте к мозолям. За ночь мозоли должны сойти, а затем необходимо распаривать ноги, чтобы удалить мёртвую кожу стало проще.Рецепт №13: лимонная кожура тоже эффективна в решении проблемы. Приложите её с небольшим количеством мякоти на мозоль и кожа станет намного мягче.Рецепт №14: инжир можно использовать в качестве лекарства от мозолей. Нужно распарить ногу, вытереть и приложить разрезанную ягоду. Процедуру необходимо повторять каждый день на ночь.Рецепт №15: чернослив необходимо разварить без косточек в молоке, после чего прикладывать к больному месту. Мозоли сойдут очень быстро.Профилактика мозолейПриобретите специальные подкладки для пальцев из силиконовой пены. Это позволит снизить давление и трение между пальцами.Носите обувь, которая не будет давать мозолям расти и развиваться. Стелька должна быть удобна, а носок пошире, чтобы не создавать давления между пальцами. Если обувь вам сильно нравится, но вызывает мозоли, то нужно отнести её к мастеру, чтобы он расширил ту часть, которая натирает. Покупать обувь лучше в конце дня, когда ноги слегка отекают, приобретая естественное состояние. Она должна быть не меньше, не больше вашего размера — прямо по ноге.Каждый день мойте ноги с мылом, водой и отшелушивающей щёткой. Это позволит избегать мозолей и распространения бактерий. Также каждый день меняйте носки. Придерживайтесь гигиены, чтобы не возникало никаких проблем.