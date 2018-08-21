Из-за низкоуглеводных диет люди меньше живут
Популярная среди многих людей жирная диета, которая содержит минимальное количество углеводов, способна уменьшить продолжительность жизни человека. Речь идёт о системах питания, которые известны под названием диета Аткинса или кетогенная диета. В последние годы они стали очень популярны, их продвигают такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу и Ким Кардашян. Однако новое исследование, в ходе которого за 15 400 человек наблюдали в течение более 25 лет, показало, что любители низкоуглеводных диет умирают на 4 года раньше тех, кто предпочитал полностью сбалансированное питание.
Причём даже те люди, кто употреблял большее количество углеводов в пищу, всё-таки жили дольше, по сравнению с теми, кто существенно ограничивал приём углеводов. Исследователи выяснили, что начиная с 50-летнего возраста, для поклонников сбалансированного по углеводам и жирам питания средняя продолжительность жизни составляла 83 года, а для тех, кто ограничивал углеводы, она равнялась 79 годам. Для тех же, кто увеличивал содержание углеводов более чем до 70% от общей суточной калорийности, средняя продолжительность жизни равнялась 82 годам.
Исследователи из Brigham and Women’s Hospital в Бостоне выяснили, что замена углеводов белками и жирами из животных источников связана с повышенным риском смертности, по сравнению с умеренным употреблением углеводов. В противоположность этому, замена углеводов растительными источниками пищи связана с низким риском смертности.
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