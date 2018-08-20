8 повседневных привычек, вызывающих импотенцию
Занятия бегом. Любители слишком продолжительных забегов часто страдают от импотенции. Это вовсе не повод вообще перестать заниматься спортом, но если вы пробегаете каждую неделю по 60 с лишним километров, то уровень тестостерона может упасть на 17%.
"Здоровый" кофе. Вы можете выбрать кофе с соевым молоком, и считать его полезным для здоровья, но это не так. Ученые из Гарварда полагают, что у сои имеются мощные эстрогеноподобные свойства, которые уменьшают уровень тестостерона в организме мужчины. А вот показатели женского гормона эстрогена у мужчин растут.
Сахар. Избыток сахара вреден для организма по многим причинам. В частности, он ухудшает показатели кровообращения, а уровень эрекции зависит как раз от притока крови.
Рождение детей. После появления ребенка на свет в семейной жизни уменьшается уровень секса. Но если женщинам он по определённым и хорошо понятным причинам пока не нужен, то мужчины в нём нуждаются. Кроме того, плачущие дети также негативно влияют на уровень тестостерона в организме мужчины, как выяснили ученые из Университета Мичигана.
Нехватка сна. Постоянная усталость приводит к плохой эрекции, что подтвердили многие исследования. Нехватка сна не дает организму восстановиться и восполнить уровень тестостерона.
Курение. Содержащиеся в сигаретах токсины вызывают повреждения кровеносных сосудов, что негативно влияет на проток крови через вены.
Велосипедная езда. Любители проводить много времени в велосипедном седле сталкиваются с постоянным давлением в области полового члена. Ещё в 2005 году ученые доказали, что 4% проводящих не менее трех часов в неделю на велосипеде мужчин страдают от эректильной дисфункции.
Сидячая работа. Длительные периоды в сидячем положении негативно влияют на всё здоровье и уменьшают уровень витамина D. А из-за него падают и показатели тестостерона.
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