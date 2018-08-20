Неожиданная польза завтрака

Исследователи из Университета Бата в Великобритании обнаружили неожиданную пользу завтрака, сообщил портал MedicalXpress. Согласно выводам ученых, завтрак, съеденный перед тренировками, значительно активизирует сжигание углеводов и ускоряет обмен веществ.По мнению специалистов, сочетание завтрака и занятий спортом может быть крайне полезным при терапии многих болезней, в том числе ожирения, болезней сердца и сосудов, а также диабета второго типа. В пользу такого вывода говорят результаты эксперимента.Его участники были поделены на группы. В одной добровольцы завтракали молочной кашей, после чего шли в тренажерный зал, в другой участники тренировались на голодный желудок. По данным медосмотров, которые проходили люди после своих тренировок, завтрак перед физическими упражнениями способствовал значительному ускорению скорости усвоения углеводов и выведения глюкозы из крови.«Полезный завтрак перед тренировкой ускоряет обмен веществ», - констатировали в итоге авторы проекта.Теперь исследователи намерены выяснить, оказывает ли утренний прием пищи долговременный эффект на метаболические процессы в организме.