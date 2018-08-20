Инсульты и инфаркты могут посетить человека, если он спит неадекватное количество часов

Причем, это может быть и слишком много, и слишком мало. Кардиологи говорят, что причина кроется в ускоренном старении сердца. То есть даже относительно молодого человека могут посетить сердечно-сосудистые недуги, характерные для более взрослых людей.К примеру, человек в 40 лет так же склонен к развитию заболеваний сердца, как среднестатистический 44-летний. Получается, сердце 40-летнего пациента на 4 года старше, чем ему следовало бы быть. Эту возрастную прибавку ученые рассчитали, исходя из продолжительности сна человека.Они использовали данные 12755 взрослых человек 30-74 лет. Изначально у них не фиксировались ни сердечная недостаточность, ни инсульты. Участников исследования разбили на пять групп. Около 13% спали пять и менее часов за ночь, 24% - шесть часов, 31% - семь, 26% - восемь и примерно 5% - десять часов и более.Приняв во внимание все возможные внешние факторы, ученые определили: люди, спавшие на час больше или меньше 7 часов, имели сердце в среднем на 4,5 года старше, чем нужно. При ночном сне продолжительностью в 5 часов и менее этот показатель был еще выше - на 5,1 года. Меньше всего сердце старело при продолжительности сна в 7 часов в сутки.