Ученые придумали, как разобраться с супербактериями, раком и грибками

Смертельно опасный патоген - устойчивый золотистый стафилококк - известен тем, что быстро распространяется и не боится антибиотиков. К счастью, разработан новый метод борьбы, который вообще исключает применение антибиотиков. Ученые Университета Цинциннати предложили использовать свет для активации кислорода, уничтожающего стафилококк. По словам экспертов, метод можно применять для борьбы и с другими патогенами, а также с раком.Идея такова: берутся фотосенсибилизаторы, в основном молекулы красителей, которые возбуждаются при воздействии света. Эти фотосенсибилизаторы превращают кислород в реактивные формы кислорода, атакующие бактерии. Был создан гибридный фотосенсибилизатор, содержащий наночастицы благородного металла с амфифильными полимерами для захвата молекулярных фотосенсибилизаторов.Металл усиливает потенциал фотосенсибилизатора, стимулируя выработку более реактивные формы кислорода, одновременно концентрируя фотосенсибилизаторы в одном месте (позволяет лучше пробивать бактериальную стенку). Что важно, гибридный фотосенсибилизатор можно производить в форме спрея или геля. Ими будет удобно обрабатывать рабочие поверхности, раны, кожные покровы, пораженные раком или грибком.