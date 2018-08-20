Ученые придумали, как разобраться с супербактериями, раком и грибками
Идея такова: берутся фотосенсибилизаторы, в основном молекулы красителей, которые возбуждаются при воздействии света. Эти фотосенсибилизаторы превращают кислород в реактивные формы кислорода, атакующие бактерии. Был создан гибридный фотосенсибилизатор, содержащий наночастицы благородного металла с амфифильными полимерами для захвата молекулярных фотосенсибилизаторов.
Металл усиливает потенциал фотосенсибилизатора, стимулируя выработку более реактивные формы кислорода, одновременно концентрируя фотосенсибилизаторы в одном месте (позволяет лучше пробивать бактериальную стенку). Что важно, гибридный фотосенсибилизатор можно производить в форме спрея или геля. Ими будет удобно обрабатывать рабочие поверхности, раны, кожные покровы, пораженные раком или грибком.
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