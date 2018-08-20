Сердце находится под серьезным ударом, если вы получаете сотрясение мозга, говорят неврологи
Сотрясение головного мозга вмешивается в работу системы, вызывая тошноту, рвоту, головные боли, головокружение и ухудшение зрения. Параллельно снижается вариативность в плане числа сокращений сердца. К примеру, в норме количество сокращение колеблется от 50 до 100 в минуту. Но после сотрясения показатели падают до 60-80 ударов.
Сигнал, идущий от мозга сердцу, находится под жестким контролем. И это помогает стабилизировать показатели кров, прогоняемой сердцем, что снижает давление и гарантирует адекватное кровоснабжение, в том числе, мозгу. Однако система контроля работает неправильно с течение первых 72 часов после сотрясение. Это негативно отражается на сердечно-сосудистой системе.
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