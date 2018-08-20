Сердце находится под серьезным ударом, если вы получаете сотрясение мозга, говорят неврологи

Сотрясения, полученные в ходе занятий спортом, негативно сказываются на мозге. Это известный факт. А недавно было открыто: такие сотрясения вредят и сердцу. Правда, пагубные изменения носят временный характер. Сердце, как и все внутренние органы, контролируется автономной (вегетативной) нервной системой, которая располагается в головном мозге.Сотрясение головного мозга вмешивается в работу системы, вызывая тошноту, рвоту, головные боли, головокружение и ухудшение зрения. Параллельно снижается вариативность в плане числа сокращений сердца. К примеру, в норме количество сокращение колеблется от 50 до 100 в минуту. Но после сотрясения показатели падают до 60-80 ударов.Сигнал, идущий от мозга сердцу, находится под жестким контролем. И это помогает стабилизировать показатели кров, прогоняемой сердцем, что снижает давление и гарантирует адекватное кровоснабжение, в том числе, мозгу. Однако система контроля работает неправильно с течение первых 72 часов после сотрясение. Это негативно отражается на сердечно-сосудистой системе.