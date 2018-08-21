Соль помогает бороться с инфекциями

Американские ученые полагают, что такой обычный продукт как соль, которым каждый день люди приправляют свою пищу, обладает рядом таких же полезных свойств, как антибиотики широкого спектра действия.Бытует мнение, что соль вредна для организма и ее чрезмерное употребление способствует повышению артериального давления, что в результате приводит к развитию болезней сердца, почек, остеопорозу, онкологии желудка и даже к болезням глаз. Во многих странах специалисты активно ведут разъяснительную работу о возможных последствиях злоупотребления солью, а власти Великобритании даже приняли закон, который обязал производителей пищевых продуктов указывать на упаковке количество соли, содержащиеся в их продукции.Услышав о вредных свойствах соли, большинство людей пытается сократить ее употребление, даже не подозревая, что она обладает и полезными свойствами, о которых ранее просто ни кто не знал.Исправить данную ситуацию попробовали американские ученые, проведшие ряд исследований, главной целью которых было выявление полезных свойств соли. Для этого исследователи провели эксперимент на лабораторных животных, результаты которого показали, что соль может оказывать не только негативное влияние на организм человека, но и приносит пользу.Ученые разделили грызунов на две группы. Первая группа грызунов питалась подсоленной пищей, а другая часть испытуемых животных получала только пресную пищу.В результате ученые обнаружили, что грызуны, питавшиеся подсоленными продуктами справлялись с кишечной инфекцией в несколько раз быстрее, чем те, которые питались несоленой едой.По мнению специалистов, в инфицированных органах и тканях повышается уровень соли, а это говорит о том, что организм, таким образом, реагирует на заражение и начинает бороться с вирусом. Следовательно, тело борется с инфекцией с помощью накопленной в нем соли, действующей как антибиотик.