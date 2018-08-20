Болезни сердца может вызвать стресс в подростковом возрасте

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Группа ученых из Университета Эребру в Швеции установила, что молодые люди, часто подвергающиеся воздействию стресса, больше подвержены развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы в дальнейшей жизни. При этом исследователи отмечают, что даже физическая активность не может помочь снизить этот риск.Ранее результаты, проведенных исследований показали, что влияние психосоциального стресса – это фактор риска к возникновению ишемической болезни сердца и прочих проблем со здоровьем. В рамках проведения нового исследования было установлено, что низкая устойчивость к стрессу в подростковом возрасте обусловлена более высоким риском появления сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, даже после того, как было скорректировано большое количество факторов риска данных недугов, например, физическая активность.Следовательно, специалисты отмечают, что даже отличная физическая форма не может гарантировать защиту от заболеваний сердечно-сосудистой системы среди тех, кто не способен справляться со стрессом. Низкая устойчивость к стрессу не только повышает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы в среднем возрасте, но и может снизить пользу от физической активности.