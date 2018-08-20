Маринованные огурцы помогают от рака

По данным исследований, маринованные огурцы содержат в себе пробиотики, способные повышать защитные свойства иммунитета. Специалисты отмечают что в огурцах во время пребывания в рассоле происходит ферментация, и при этом как раз образуются особые пробиотики.Пользу процесса ферментации ученные объясняют тем, что он способствует уничтожению вредоносных бактерий и развитию полезных. Возникающие при ферментации в огурцах пробиотики – это класс веществ микробного происхождения.Пробиотики, по словам ученых, при регулярном потреблении оказывают позитивное воздействие на активность здоровой микрофлоры кишечника.«Пробиотики, содержащейся в маринованных огурцах, влияют таким образом на иммунную систему человека, делая ее более устойчивой и выносливой в столкновении с патогенами», - сообщили специалисты.Ряд исследований свидетельствует: люди, которые едят маринованные огурцы, в меньшей степени подвержены депрессии и заболеваниям ЖКТ. Кроме того, благодаря пробиотикам употребление огурцов улучшает состояние кожи, которая становится более чистой и свежей.Ученые смогли установить, что маринованные огурцы могут уменьшать мышечную боль. Журнал опубликовал данные, согласно которым регулярное употребление трети стакана сока маринованных огурцов помогает при болях в мышцах и судорогах.Маринованные огурцы оказывали лекарственный эффект в случае рака селезенки у мышей. Такие огурцы, отметили специалисты, являются прежде всего овощами и поэтому сохраняют почти все свои полезные свойства: они богаты антиоксидантами, витаминами С и Е, а также понижают содержание сахара в крови.