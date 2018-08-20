Как разглядеть наступление диабета у себя на коже

Врачи назвали 5 предупреждающих признаков диабета, которые можно разглядеть прямо на коже.Папилломы. Эти характерные новообразования на коже с изменившимся цветом появляются на шее, в подмышках, в области паха или груди. В целом, данные папилломы абсолютно безвредны, но если они появляются постоянно, то могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. В частности, о переизбытке инсулина, что является индикатором диабета второго типа.Кожный зуд. Если вы столкнулись с кожным зудом, который нипочём не желает проходить со временем, то попробуйте установить его причину. Вполне возможно, что ею является диабет, так как при повышенном уровне сахара в крови на коже возникает зуд. Кроме того, в некоторых случаях, зудящая кожа может вызываться осложнениями диабета вроде повреждений нервов или болезни почек.Медленное заживление ран. Если вашему организму требуется значительно больше, чем обычно, времени для заживления порезов и ссадин, то это тоже может быть следствием диабета второго типа. Болезнь делает заживление более сложным, поскольку приводит к повышению уровня сахара, что воздействует на нервы в организме.Темные пятна. Acanthosis nigricans (черный акантоз) является симптомом диабета второго типа. Это проблема с кожей характеризуется ее потемнением. Она может проявляться на шее или в подмышках.Жёлтые и красные пятна. При диабете второго типа организму сложнее регулировать количество жира в крови. Это приводит к взрывному ксантоматозу, из-за которого на коже появляются вызывающие зуд бугорки. Чаще всего, они бывают желтого или красного цвета, а возникают в зоне глаз, локтей, лица и ягодиц.