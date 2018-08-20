Пассивное курение оказалось опаснее, чем думали

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Пассивное курение, с которым человек сталкивается в детстве, существенно повышает риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) во взрослом возрасте, - данное мнение ученых приводится в American Journal of Preventive Medicine. В свою очередь, пассивное курение, которое переносится уже во взрослом возрасте, - увеличивает вероятность смерти.До сих пор наука не располагала данными о том, что пассивное курение на протяжении длительного времени в детстве способствует развитию различных будущих заболеваний. Группа ученых из Американского онкологического общества поставила задачу проверить наличие такой зависимости и в итоге смогла обнаружить доказательства ее существования.«Пассивное курение в детстве не повышает риск смерти от всех причин, но при этом примерно на 56 процентов повышает риск развития хронической обструктивной болезни легких - состояния, для которого характерно недополучение легкими полноценного объема воздуха», - таков их вердикт.Исследователями были тщательно проанализированы собранные ими данные о 70 900 никогда не куривших человек старше 50 лет. Ученые выяснили, сколько лет до своего совершеннолетия испытуемые жили в доме с курящими людьми. В результате они убедились: хотя многие родители и стараются отгородить детей от испускаемого ими табачного дыма, все равно последствия его воздействия оказываются не просто вредными для здоровья, но и долгосрочными.Что касается влияния пассивного курения на людей во взрослом возрасте, оно, по словам специалистов, оказалось даже более опасным.«Наши данные свидетельствуют: находясь рядом с курильщиком более 10 часов в неделю, взрослый человек увеличивает собственный риск смерти от всех причин, а также от ишемической болезни сердца, инфаркта и хронической обструктивной болезни легких», - подчеркнули исследователи.