Агрессивные супружеские ссоры делают кишечник проницаемым для бактерий

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Враждебные споры между супругами могут нанести серьезный вред здоровью из-за возможных патологических изменений в кишечнике, утверждают исследователи Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо (Ohio State University Wexner Medical Center).«Мы считаем, что каждодневный семейный психологический стресс, по крайней мере, у некоторых людей, вызывает изменения в кишечнике, приводящие к воспалению и, возможно, к болезни», – рассказала ведущий автор исследования, профессор психиатрии Дженис Кьеколт-Глейзер (Kiecolt-Glaser).В исследовании приняли участие 43 здоровые супружеские пары в возрасте от 24 до 61 года, женатые не менее трех лет. Участников опросили об их отношениях, а затем призвали обсудить друг с другом и попытаться разрешить конфликт, который может вызвать сильные разногласия (например, касающийся финансов, детей, родственников). Пары выясняли отношения наедине.Исследователи сняли видеоролики 20-минутных взаимодействий, затем классифицировали вербальное и невербальное поведение, особо выделяя враждебность, в частности, драматические взгляды или критику партнера. Кроме того, исследователи сравнили анализы крови, взятой до ссоры и после.«Враждебность является отличительной чертой плохих браков, которые приводят к неблагоприятным физиологическим изменениям», – пояснила Кьеколт-Глейзер.Мужчины и женщины, проявившие более враждебное поведение во время наблюдаемых споров, имели (в отличие от выдержанных пар) более высокий уровень биомаркера протекающего кишечника – липополисахарид-связывающего белка (ЛСБ).Протекающий кишечник – это недостаточно изученное состояние, при котором повреждается слизистая оболочка; кишечник становится проницаемым, из-за чего частично переваренная пища и бактерии попадают в кровоток.Значительная связь между враждебностью и биомаркером ЛСБ указывает на присутствие бактерий в крови и наличие воспаления. У людей с самым высоким уровнем ЛСБ был на 79% выше уровень C-реактивного белка – первичного биомаркера воспаления. Исследователи также отметили, что воспаление увеличивается с возрастом.Характерные симптомы протекающего кишечника были наиболее выражены в случаях особенно враждебного взаимодействия с супругом, наряду с депрессией или другим расстройством настроения в анамнезе.Предыдущие исследования выявили сильные корреляции между безнадежными браками и проблемами со здоровьем. Раздор между супругами может замедлить заживление ран и повысить риск заболеваний, связанных с воспалением, включая депрессию, сердечные заболевания и диабет.«Супружеский стресс является особенно сильным стрессом, потому что ваш партнер, как правило, является вашей основной поддержкой, и в неспокойном браке ваш партнер становится вашим основным источником стресса», – резюмировала Кьеколт-Глейзер.