Специалисты: хотите быть здоровыми - следите за постельным бельем

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Университет Нью-Йорка предупреждает: постельное белье - один из основных рассадников грибков и опасных бактерий. Проблемы могут начаться, если не достаточно часто его стирать. Как показали исследования, на постельном белье можно найти следы пыльцы, перхоть, шерсть животных, отходы жизнедеятельности бельевого клеща.Все эти элементы повышают риск развития аллергических реакций и астмы. По словам экспертов, перьевые и синтетические подушки могут скрывать в себе от 4 до 17 различных видов грибков. Стирка белья должна производиться не реже раза в неделю. Такой режим стирки позволяет обезопасить себя от негативного воздействия патогенов.Между тем, согласно статистике, каждый десятый не меняет белье чаще раза в месяц. По словам экспертов, 35% взрослых людей меняют постельное белье раз в две недели. Немногим более трети стирают белье раз в неделю. В целом 50% взрослых считают, что белье становится грязным только через 2-3 недели использования.