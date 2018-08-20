Специалисты: хотите быть здоровыми - следите за постельным бельем
Все эти элементы повышают риск развития аллергических реакций и астмы. По словам экспертов, перьевые и синтетические подушки могут скрывать в себе от 4 до 17 различных видов грибков. Стирка белья должна производиться не реже раза в неделю. Такой режим стирки позволяет обезопасить себя от негативного воздействия патогенов.
Между тем, согласно статистике, каждый десятый не меняет белье чаще раза в месяц. По словам экспертов, 35% взрослых людей меняют постельное белье раз в две недели. Немногим более трети стирают белье раз в неделю. В целом 50% взрослых считают, что белье становится грязным только через 2-3 недели использования.
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