Найден способ победить самые страшные онкологические заболевания

Британскими специалистами была обнаружена молекула KHS101, заставляющая клетки глиобластомы и прочих опухолях мозга уничтожать самих себя. Пока эксперименты проведены только на мышах. Известно: KHS101 не дает клеткам рака размножаться и убивает их.KHS101, как показали исследования, делает предшественники нейронов взрослыми клетками мозга. Происходит это посредством соединения с белком TACC3, управляющим размножением стволовых клеток, и блокирования его работы. Оказалось, KHS101 опасна для раковых клеток и совершенно безвредная для здоровых клеток мозга.В рамках эксперимента ученые вводили в мозг мышей культуры клеток особо агрессивных форм глиобластомы, астроцитомы и других злокачественных опухолей. Далее половине животных делали инъекции KHS101, а остальным вводили плацебо. В результате молекула не давала раковым клеткам размножаться и запускала в них процесс самоуничтожения за счет взаимодействия с генами, не связанными напрямую с TACC3.