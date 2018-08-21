Кофе назвали опасным для мозга

Исследователи из Сеульского университета в Южной Корее заявили о том, что привычка ежедневно пить кофе сказывается на структуре головного мозга – под воздействием напитка сжимается отдел человеческого мозга, отвечающий за сон. Это может приводить к проблемам со сном, возникающим спустя годы.У людей, которые пьют кофе слишком часто, уменьшается объем шишковидной железы – зоны мозга, ответственной за выработку мелатонина, гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. В частности, оказалось, что объем шишковидной железы у заядлых кофеманов был примерно на 20 процентов меньше, чем у тех, кто не имел пристрастия к кофе. Уменьшение данного органа означает, что человек рано или поздно столкнется с бессонницей, причем, скорее всего, прогрессирующей.Специалисты обнаружили это, проведя МРТ-исследование головного мозга 162 человек. Ранее в других исследованиях было установлено, что частое употребление кофе может способствовать развитию воспалительных процессов в мочеполовой системе, а также некоторых других хронических болезней.В частности, было подсчитано, что при употреблении 3 чашек кофе в день начинает расти давление, увеличивается сердцебиение и повышается вероятность инфаркта, при употреблении 4 чашек - в два раза становится выше опасность ревматоидного артрита.