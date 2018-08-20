Минтруд утвердил профстандарт для сиделок

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Министерство труда утвердило профессиональный стандарт «Специалист по уходу (сиделка)». Соответствующий приказ от 30.07.2018 N 507н подписан главой ведомства Максимом Топилиным и вступит в силу 25 августа 2018 года.Согласно пресс-релизу ассоциации «Патронаж», профессиональный стандарт обязывает сиделок проходить предварительные программы профессиональной подготовки, а также обучение оказанию первой медицинской помощи. При этом к сиделкам не будет предъявляться требований относительно опыта практической работы, и не будут устанавливаться особые условия доступа к профессиональной деятельности.Профстандарт предусматривает разделение основной функции помощников по ухожу на 5 подфункций:• оказание услуг общего ухода и помощи при осуществлении повседневной деятельности;• организация приема пищи и проведение кормления;• повседневное наблюдение за самочувствием и состоянием здоровья;• обеспечение досуга;• поддержание санитарных норм жизнедеятельности.Для выполнения каждой из подфункций определены знания и компетенции, которыми должен обладать специалист, например, для обеспечения досуга лица, нуждающегося в уходе, необходимо будет умение «преодолевать в отношениях с людьми агрессию и враждебность, обеспечивать психологический комфорт ».По словам сопредседателя ассоциации «Патронаж» Николая Кулькова, работа над документом велась с 2008 года, в нынешнем виде, устраивающем всех участников рынка, он был согласован в 2017 году. «Стандарт подразумевает дополнительное обучение, которые подтверждается соответствующим документом. Ряд людей, которые по каким-то причина не готовы его проходить, не допускаются в профессию, - подчеркнул Кульков. - Кроме того, профстандарт усложняет работу недобросовестных агентств по подбору персонала. Теперь они не смогут конкурировать с патронажными службами, ведь у них нет базы для обучения сиделок»