Гель алоэ вера: вся польза для кожи

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Вы знаете, что такое гель алоэ вера? Это прозрачное вязкое вещество, которое добывают из стеблей растения. Этот гель обладает просто невероятными целебными свойствами. Хотите узнать о них?С одной стороны, гель алоэ можно использовать местно для лечения многих проблем с кожей. С другой стороны, его можно добавлять в смузи и принимать внутрь. В частности, это помогает справиться с нарушениями пищеварения.Эксперты рассказали о 5 важных свойствах геля алоэ вера. На этот раз речь пойдет об уходе за кожей. Запомните эту информацию. Особенно, если у вас есть такие проблемы, как сухость кожи, акне, раздражение или ожоги.Итак, гель алоэ вера — простое и натуральное средство, которое должно быть в каждом доме. Он гораздо полезнее и доступнее химических аналогов.Алоэ вера, или просто алоэ — это многолетнее растение. Оно особенно распространено в местах с теплым тропическим климатом.Люди используют это растение для лечения многих недугов на протяжение тысячелетий. Это неудивительно. Ведь алоэ обладает мощными целебными свойствами. Кроме того, его очень просто выращивать в домашних условиях.Вы знаете, почему алоэ вера так полезно? Дело в том, что гель алоэ содержит ферменты, антиоксиданты, аминокислоты, слизь и многие другие важные компоненты.Вы можете самостоятельно извлечь гель алоэ. Это очень просто. Разрежьте лист и нанесите содержимое на кожу.Вы также можете купить готовый гель в аптеке или магазине здоровых продуктов. Внимательно читайте этикетки! Самый полезный гель — тот, в котором практически нет добавок.Его преимущества для кожи1. Очищает и борется с акнеГель алоэ вера отлично очищает кожу. Благодаря содержанию ферментов это средство оказывает очень мягкий отшелушивающий эффект. Таким образом вы удаляете с поверхности кожи мертвые клетки, не пересушивая ее.А еще вам стоит помнить об антисептических, противомикробных и противогрибковых свойствах геля алоэ вера. Именно поэтому он помогает бороться с такой проблемой, как акне.2. Увлажняет, не образуя жирной пленкиЭтот гель — натуральный увлажняющий лосьон. В сущности, он подходит всем типам кожи. Если у вас очень сухая кожа, смешайте его с любым питательным маслом. В то время как для смешанной или жирной кожи его можно использовать без каких-либо добавок. Более того, гель алоэ снижает активность сальных желез.Его увлажняющие свойства связаны с тем, что гель алоэ содержит полисахариды. Это мощная естественная смазка. А потому его можно использовать даже для интимной области во время полового акта. Однако будьте внимательны! Для этого подходит лишь 100% чистый продукт.3. Снимает раздражениеУ вас часто бывает раздражение? Запомните это простое средство. Благодаря содержанию фитостеролов гель алоэ обладает обладает мощным противовоспалительными и болеутоляющим действием.По этой причине советуем вам всегда держать его в аптечке. Вы можете применять его при ожогах или укусах насекомых. Помимо этого, гель является отличным средством после депиляции. Он не только успокаивает раздражение, но также восстанавливает кожу и дает приятное ощущение свежести.4. Лечит раны и шрамыГель алоэ вера ускоряет регенерацию кожи. То есть, с его помощью раны заживают гораздо быстрее. На самом деле, многие специальные мази включают этот гель. Часто в них он сочетается с маслом шиповника. Запомните эти ингредиенты, если вы хотите, чтобы на коже не осталось ни следа.Известно, что в алоэ вера есть растительные гормоны. Они, в свою очередь, стимулируют рост клеток кожи. Однако помните, чтобы средство подействовало, нужен целый курс лечения. К сожалению, разовое применение не даст нужного эффекта.Нанесите гель на поврежденное место как можно скорее. Повторяйте лечение до тех пор, пока рана не заживет.5. Гель алоэ вера для омоложенияИтак, вы уже понимаете, что алоэ вера — это волшебное средство! Все свойства, которые мы указали выше, положительно влияют на кожу. А значит, и сохраняют ее молодость.Во-первых, гель алоэ обеспечивает увлажнение. Вы знали, что морщины появляются, в том числе, и от недостатка влаги? Увлажненная кожа сохраняет эластичность. Таким образом, морщины возникают гораздо позже.Во-вторых, он ускоряет регенерацию. Помните, что именно постоянное восстановление клеток кожи помогает нам предотвратить старение.В-третьих, он содержит много антиоксидантов. Эти вещества защищают от свободных радикалов, которые, на самом деле, являются основной причиной старения.Следует отметить, что при применении геля алоэ не стоит забывать о коже тела! Смешайте алоэ вера с любым растительным маслом, и у вас получится отличный питательный крем. Попробуйте масло кокоса, миндаля, жожоба и т. д.Используйте это средство каждый день. Так вы избежите многих проблем с кожей: сухости, растяжек или экземы. Помимо этого, советуем делать легкий массаж. Так гель быстрее впитается и, к тому же, не оставит жирной пленки.