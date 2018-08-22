Люди не очень склонны меняться с возрастом, доказал опрос
На начало исследования добровольцы были подростками. В течение 50 лет эксперты отслеживали степень выраженности нескольких основных качеств - экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, невротизма и открытости.
Оказалось, черты характера обладают пластичностью. Изменения же накапливаются в течение жизни. Как правило, по мере взросления люди становятся более добросовестными, эмоционально стабильными и доброжелательными. Однако, если человек был добросовестнее сверстников в подростковом возрасте, он останется таким и в 66 лет.
При этом ученые признают: одни люди меняются сильнее других. В среднем, около 40% участников исследования продемонстрировали явные изменения в каждой из черт характера. У 60% все оставалось стабильно. Также было установлено: люди, максимально открытые новому опыту, отличаются более гибким восприятием визуальной информации. По этой же характеристике можно оценивать склонность к занятиям музыкой.
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