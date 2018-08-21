Минздрав хочет размещать на бутылках с алкоголем устрашающие картинки
В ведомстве комментируют: «Цель этой меры — показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями».
Пока бутылки с алкогольными напитками сопровождают только предупредительные надписи. Чиновники признают: в мировой практике нет аналогов таким изображениям-демотиваторам. Однако есть основания полагать, что метод сработает. Ведь аналогичные изображения на сигаретах производят должный эффект.
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