Минздрав хочет размещать на бутылках с алкоголем устрашающие картинки

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Как и пачки с сигаретами, в России бутылки со спиртными напитками в скором времени могут снабдить отпугивающими изображениями. Они будут содержать информацию о вреде алкоголя. Сейчас данная возможность рассматривается в Министерстве здравоохранения.В ведомстве комментируют: «Цель этой меры — показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями».Пока бутылки с алкогольными напитками сопровождают только предупредительные надписи. Чиновники признают: в мировой практике нет аналогов таким изображениям-демотиваторам. Однако есть основания полагать, что метод сработает. Ведь аналогичные изображения на сигаретах производят должный эффект.