Неврологи узнали, к каким последствиям для ребенка приводят преждевременные роды

Преждевременные роды, вызывающие гипоксию мозга плода, грозят нарушениями в развитии ребенка. В частности, может пострадать процесс обучения моторным навыкам. Так как мозжечок, отвечающий за координацию движений и мышечную память, максимально активно растет у плода в последний триместр беременности, преждевременные роды способны затормозить его работу.Выводы подкреплены экспериментами с грызунами. Известно: две группы мышат, нормальная и "гипоксическая", тренировались ходить по полностью автоматизированному "полигону", который сам показывал, сколько мышонку требуется времени на то, чтобы сделать очередное движение. Контрольная группа всегда быстрее "гипоксической" выучивалась автоматически преодолевать препятствие.Анализ отдельных нейронов показал: гипоксия нарушает работу клеток Пуркинье - крупных клеток коры мозжечка. Справиться с проблемой помог нейромедиатор ГАМК (гамма-аминомасляная кислота). Она работает возбуждающим нейромедиатором до и вскоре после рождения, но затем переключается на тормозящий эффект. Поэтому ГАМК нужно вводить сразу после выявления гипоксии.