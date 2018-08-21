Неврологи узнали, к каким последствиям для ребенка приводят преждевременные роды
Выводы подкреплены экспериментами с грызунами. Известно: две группы мышат, нормальная и "гипоксическая", тренировались ходить по полностью автоматизированному "полигону", который сам показывал, сколько мышонку требуется времени на то, чтобы сделать очередное движение. Контрольная группа всегда быстрее "гипоксической" выучивалась автоматически преодолевать препятствие.
Анализ отдельных нейронов показал: гипоксия нарушает работу клеток Пуркинье - крупных клеток коры мозжечка. Справиться с проблемой помог нейромедиатор ГАМК (гамма-аминомасляная кислота). Она работает возбуждающим нейромедиатором до и вскоре после рождения, но затем переключается на тормозящий эффект. Поэтому ГАМК нужно вводить сразу после выявления гипоксии.
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