Виды и лечение бородавок

Бородавки – это вирусные заболевания кожи, которые чаще всего возникают на ладонях и подошвах, но также встречаются и на лице, и на боле интимных участках тела. Немногие знают, что бородавки по определению считаю доброкачественным новообразованием, которое при длительном существовании и излишней травматизации, способно стать злокачественным.Причины развития бородавокВозбудитель – это вирус папилломы человека, передача вируса может осуществляться простым контактным способом (при рукопожатии), а также опосредованно – через предметы, которыми пользовался больной человек. Вирус оказывает действие на поверхностные слои кожи, нарушает нормальный рост клеток кожи и вызывает усиление процессов ороговения.Предрасполагающими факторами способствующими развитию бородавок считают: частые стрессовые ситуации, наличие длительно текущих хронических инфекций, усиленный гипергидроз (повышенная потливость).Вирусов, вызывающих бородавки, известно несколько видов и подтипов.Наиболее распространен вирус, вызывающий обычные (вульгарные) бородавки небольших размеров – от двух до десяти миллиметров в диаметре, плотные опухолевидные образования с четкими границами и неровной, бугристой поверхностью. Чаще всего они желто-бурого цвета с серовато-черными вкраплениями.Подошвенные бородавки, обычно образующиеся на подошвах, чаще в области пяток или основания пальцев стопы, утолщаются под давлением. Они могут причинять значительные неудобства при ходьбе. От мозолей, либо натоптышей их можно отличить по капиллярном кровотечению, которое начинается если срезать или травмировать поверхность бородавки.Плоские (юношеские) бородавки — гладкие плоские желтовато-бурые узелки, незначительно выступающие над поверхностью кожи. Встречаются обычно на лице, красной кайме губ, чаще в детском и подростковом возрасте.Остроконечные бородавки (кондиломы) поражают наружные половые органы. На начальной стадии внешне представлены мелкими пузырьками розово-желтого цвета. Они быстро растут, и при этом могут формироваться обширнейшие конгломераты по виду напоминающие петушиный гребень или цветную капусту. Причиной их развития и разрастания можно считать наличие воспалительных заболеваний половых органов, с излишними патологическими выделениями.ДиагностикаДиагноз выставляет врач дерматолог на основании клинической картины. Когда форма и месторасположение бородавок вызывает сомнение в диагнозе – проводят гистологическое исследование с целью выявления характерного признака бородавок – гиперкератоза верхних слоев кожи. При наличии остроконечных кондилом – обязательно берут кровь на сифилис.ЛечениеЛечение бородавок зависит от клинической картины. Если на коже имеется несколько узелков небольших размеров, то врач дерматолог может использовать метод электрокоагуляции, другими словами просто прижечь бородавку. Либо удалить ее с помощью жидкого азота (криодеструкция) или радиоволн. На месте бородавки останется небольшая корочка, которая через некоторое время отпадет самостоятельно.Можно использовать для лечения колхаминовую мазь, концентрированную перекись водорода, салициловую кислоту. Необходимо учитывать что все эти средства способны вызвать сильный ожог кожи, так что смазывать ми надо только поверхность бородавки.При длительно текущем заболевании, или при обширных очагах бородавок, используют метод иссечения лазером. Также целесообразно во время лечения проводить противовирусную терапию.Необходимо помнить, что правильный диагноз и точный курс лечения вам сможет подобрать только дерматолог. Не рискуйте своим здоровьем!