Грибок ногтей: лечение народными средствами

Такое весьма неприятное и неэстетичное заболевание как грибок ногтей или онихомикоз, к сожалению, может угрожать каждому из нас. Грибковые инфекции передаются очень легко, местом заражения может стать спортзал, бассейн, баня, душевая на работе и другие общественные места. Так что всегда стоит следить за гигиеной ваших рук и ног. Если же всё-таки случилось заражение, начинайте лечение немедленно и в этом вам помогут народные средства.Именно несвоевременное лечение грибка ногтей приводит к его распространению и возникновению серьезных проблем со здоровьем. Дело в том, что возникший на ногтях рук, ног или на коже грибок синтезирует ядовитые ферменты, чем вызывает скопление опасных для нашего здоровья токсинов. Народные средства против онихомикоза помогут не допустить осложнений связанных с жизнедеятельностью грибка, но решать проблему, когда болезнь уже запущена лучше при помощи врача.Количество методов лечения грибка ногтей народными средствами очень велико, мы выбрали пять самых действенных и часто используемых рецептов, из них:• лечение грибка ногтей при помощи сливочного масла и чеснока. Для приготовления этого рецепта вам понадобится средняя головка чеснока и столовая ложка сливочного масла. Чеснок нужно натереть на мелкой терке и смешать со слегка размягченным маслом. Полученной смесью мажьте те участки, где вы обнаружили грибок ногтей.• можно лечить онихомикоз так же при помощи такого народного средства как морская соль. Растворите примерно одну чайную ложку морской соли в литре теплой воды, хорошо перемешайте и обрабатывайте этим раствором ежедневно ваши руки или ноги или делайте ванночки, что так же очень эффективно.• йод – признанное народное средство от грибка ногтей, его просто найти и легко использовать. Чтоб победить грибок с помощью йода, наносите его по одной капле на каждый ноготь два раза в сутки. Через неделю вы должны почувствовать легкую боль вокруг ногтей и жжение – это значит, что метод работает. Если боль слишком сильная, проводите процедуру лечения грибка йодом немного реже.• следующий народный способ лечения грибка основан на полезных свойствах листьев калины. Нарвите 5-6 свежих листьев, помойте их и разотрите в ступке. Полученную кашицу наносите на пораженную грибком поверхность на 1-2 минуты. Эту процедуру следует повторять не реже одного раза в день.• очень хорошо помогает при грибке ногтей спиртовая настойка прополиса (20%). Её вы сможете найти в любой ближайшей аптеке. Обмокните в настойке тампон из ваты и приложите к больным ногтям. Повторяйте прикладывание прополиса ежедневно, пока грибок не исчезнет.Медицина скептически относится к лечению грибка ногтей народными средствами, но не отрицает его пользу. По мнению врачей, полностью избавиться от грибка, можно только совмещая народные и медикаментозные методы лечения. Так что если вы страдаете этой болезнью, прежде чем начать самолечение, посоветуйтесь с врачом, только профессионал сможет оценить особенности протекания болезни именно у вас и назначить комплексное лечение.