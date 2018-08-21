Грибок ногтей: лечение народными средствами
Именно несвоевременное лечение грибка ногтей приводит к его распространению и возникновению серьезных проблем со здоровьем. Дело в том, что возникший на ногтях рук, ног или на коже грибок синтезирует ядовитые ферменты, чем вызывает скопление опасных для нашего здоровья токсинов. Народные средства против онихомикоза помогут не допустить осложнений связанных с жизнедеятельностью грибка, но решать проблему, когда болезнь уже запущена лучше при помощи врача.
Количество методов лечения грибка ногтей народными средствами очень велико, мы выбрали пять самых действенных и часто используемых рецептов, из них:
• лечение грибка ногтей при помощи сливочного масла и чеснока. Для приготовления этого рецепта вам понадобится средняя головка чеснока и столовая ложка сливочного масла. Чеснок нужно натереть на мелкой терке и смешать со слегка размягченным маслом. Полученной смесью мажьте те участки, где вы обнаружили грибок ногтей.
• можно лечить онихомикоз так же при помощи такого народного средства как морская соль. Растворите примерно одну чайную ложку морской соли в литре теплой воды, хорошо перемешайте и обрабатывайте этим раствором ежедневно ваши руки или ноги или делайте ванночки, что так же очень эффективно.
• йод – признанное народное средство от грибка ногтей, его просто найти и легко использовать. Чтоб победить грибок с помощью йода, наносите его по одной капле на каждый ноготь два раза в сутки. Через неделю вы должны почувствовать легкую боль вокруг ногтей и жжение – это значит, что метод работает. Если боль слишком сильная, проводите процедуру лечения грибка йодом немного реже.
• следующий народный способ лечения грибка основан на полезных свойствах листьев калины. Нарвите 5-6 свежих листьев, помойте их и разотрите в ступке. Полученную кашицу наносите на пораженную грибком поверхность на 1-2 минуты. Эту процедуру следует повторять не реже одного раза в день.
• очень хорошо помогает при грибке ногтей спиртовая настойка прополиса (20%). Её вы сможете найти в любой ближайшей аптеке. Обмокните в настойке тампон из ваты и приложите к больным ногтям. Повторяйте прикладывание прополиса ежедневно, пока грибок не исчезнет.
Медицина скептически относится к лечению грибка ногтей народными средствами, но не отрицает его пользу. По мнению врачей, полностью избавиться от грибка, можно только совмещая народные и медикаментозные методы лечения. Так что если вы страдаете этой болезнью, прежде чем начать самолечение, посоветуйтесь с врачом, только профессионал сможет оценить особенности протекания болезни именно у вас и назначить комплексное лечение.
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