Низкоуглеводная диета может сокращать жизнь на четыре года

Низкоуглеводные диеты становятся все более популярными – считается, что они не только хороши для снижения веса, но и уменьшают риск возникновения некоторых заболеваний. Однако проведенное в США исследование показывает, что более здоровым является умеренное потребление углеводов или переключение с мяса на растительные белки и жиры.Участниками исследования были 15 400 человек в возрасте 45-64 лет, которые заполнили анкеты по потреблению ими пищи и напитках вместе с размерами порций. Исходя из этого, ученые подсчитали долю калорий, получаемых из углеводов, жиров и белка.Наблюдения в течение 25 лет позволили исследователям обнаружить, что получение 50-55% энергии из углеводов (умеренное потребление в соответствии с рекомендациями по питанию) снижало риск смерти по сравнению с низким или высоким потреблением углеводов.К углеводам относятся овощи, фрукты и сахар, но основным их источником являются крахмалистые продукты – картофель, хлеб, рис, макаронные изделия и крупы. При их умеренном потреблении ожидаемое количество лет жизни составило (в среднем) 83 года. Это было:на 4 года больше, чем у людей, получавших 30% или меньше энергии от углеводов (очень низкое содержание углеводов);на 2,3 года больше, чем 30-40% (низкоуглеводная группа);на 1,1 года больше, чем 65% или более (высокоуглеводная группа).Полученные результаты были аналогичны результатам предыдущих исследований, с которыми ученые сопоставили свои наблюдения (свыше 400 000 человек из более, чем 20 стран).Кроме того, ученые сравнили низкоуглеводные диеты, богатые животными белками и жирами, с теми, которые содержали множество растительных белков и жиров. Они обнаружили, что употребление большего количества говядины, баранины, свинины, курицы и сыра вместо углеводов несколько повышало риск смерти. Замена же углеводов на растительные белки и жиры (бобовые и орехи) приводила к противоположному результату – несколько снижала этот риск.Доктор Сара Сейдельманн (Sara Seidelmann), врач и научный сотрудник в области сердечно-сосудистой медицины из бостонской Женской больницы Бригхэма (Brighamand Women’s Hospital), возглавлявшая исследование,рассказала: «Низкоуглеводные диеты, в которых заменяют углеводы белками или жирами, набирают повсеместную популярность как стратегия здоровья и потери веса. Однако наши данные свидетельствуют, что низкоуглеводные диеты на основе пищи животного происхождения, которые распространены в Северной Америке и Европе, могут быть связаны с более короткой продолжительностью жизни и не должны быть рекомендованы. Вместо этого, если кто-то выбирает следовать диете с низким содержанием углеводов, то замена углеводов на большее количество растительных жиров и белков может на самом деле способствовать здоровому старению в долгосрочной перспективе».Авторы предполагают, что диеты «западного типа» с ограниченными углеводами часто приводят к снижению потребления овощей, фруктов, зерновых продуктов и, соответственно, к увеличению потребления животных белков и жиров, которые связаны с воспалением и старением в организме.Однако исследование имеет ряд ограничений. Выводы показывают ассоциации наблюдений, а не причинно-следственные связи; кроме того, рацион, основанный на данных самоотчетов, может быть неточным. А поскольку диеты измерялись только в начале испытаний и шесть лет спустя, диетические модели могли измениться в течение последующих 19 лет.