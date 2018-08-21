6 натуральных средств, которые помогут избавиться от варикоза и «паучьих» вен на ногах

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"Паучьи" вены на ногах являются не только эстетической проблемой. Они также причиняют боль и дискомфорт!Варикоз можно легко распознать по синим или фиолетовым венам, напоминающим паутинку или даже перекрученные веревочки.Поначалу это состояние может вас почти не беспокоить. Но со временем вены расширяются все сильнее, что может стать причиной плохого кровообращения, опухших лодыжек, сильной боли, кровоизлияний и судорог в ногах.Согласно PubMed Health, около 20% взрослых рано или поздно сталкиваются с варикозом, вот почему так важно знать его этиологию и способы лечения.Причинами этого заболевания могут быть беременность, ожирение, возрастное старение и неподвижный образ жизни (долгое сидение в одной позе).Но есть и хорошая новость! Варикоз на ранних стадиях можно (и нужно!) лечить дома с помощью натуральных средств.Вот 7 простых действий, которые помогут вам предотвратить ухудшение состояния или вообще избавиться от варикозного расширения вен.1. Регулярно выполняйте физические упражнения без дополнительной нагрузки на ноги. Они улучшают кровообращение, поддерживают мышцы в тонусе и помогают контролировать вес.Лучший выбор: плавание, велоспорт, йога и ходьба.2. Не носите слишком тесную одежду, которая препятствует нормальному кровообращению.3. Используйте компрессионные чулки, которые улучшают кровоток, а также уменьшают дискомфорт, боль и отеки в ногах.4. Ходите на высоких каблуках как можно реже.5. Избавьтесь от вредных привычек (таких, как курение) и начните худеть (если у вас есть лишний вес).6. Пересмотрите свою диету: минимизируйте потребление соленых продуктов и добавьте в рацион продукты, богатые калием, флавоноидами и клетчаткой.7. Регулярно посещайте своего врача.Природные средства также могут помочь вам в борьбе с варикозными венами. Используя натуральные ингредиенты, можно создать собственное домашнее лекарство, чтобы облегчить боль, зуд и дискомфорт в ногах.1. Алоэ вера + морковь + уксусВозьмите 3 листка алоэ вера, 1 морковку и ? стакана яблочного уксуса. Сделайте из этих ингредиентов пасту и нанесите на проблемные участки. Подержите на ногах 30 минут, а затем смойте прохладной водой.2. Оливковое масло + витамин ЕСмешайте в миске равные части оливкового масла и витамина Е. Перед использованием смесь нужно разогреть. Нанесите ее на проблемные участки легкими движениями, а через 15-20 минут ополосните водой.3. Имбирный чайПри "первых звоночках" рекомендуется регулярно пить чай из имбиря, поскольку это растение минимизирует риск появления варикозных вен. Мелко нарежьте (или потолките) свежий корень. Добавьте к нему теплую воду, мед и принимайте один раз в день.4. ПетрушкаЭта трава богата витамином С и рутином, что делает ее отличным средством против опухших вен. Регулярно добавляйте петрушку в кулинарные блюда, а также используйте ее в качестве компресса на проблемных участках.Мелко измельчите листья и прокипятите их в воде в течение 5 минут. Когда отвар остынет, добавьте капсулу витамина Е и хорошо перемешайте. Нанесите получившуюся пасту из петрушки на вены на 20-30 минут, а затем смойте водой.5. ЧеснокЭто многолетнее травянистое растение является мощным оружием против воспаленных вен благодаря высокому содержанию аллицина. Он буквально "нашпигован" витаминами и способен удалять токсины из организма. Помимо добавления чеснока в пищу, попробуйте его в качестве припарки.Смешайте 6 измельченных зубчиков с соком 3 апельсинов. Добавьте 2 столовые ложки оливкового масла. Поставьте смесь на 12 часов в темное место. Затем встряхните ее и нанесите небольшое количество на проблемную область на 15-20 минут, а затем смойте водой.6. Иглица колючая (Рускус)Эта трава содержит множество полезных веществ, одно из которых способно облегчать боль и снимать воспаление в варикозных венах. Рускус также обладает противовоспалительными и антиэластазными свойствами.Вытяжка этого растения содержит витамины В и С, кальций, хром, магний, марганец, калий, селен, кремний и цинк. Рекомендуется принимать по 100 г этой натуральной добавки три раза в день.Однако если вы страдаете высоким кровяным давлением или доброкачественной гиперплазией предстательной железы, то предварительно посоветуйтесь с врачом.Важно помнить, что эти натуральные методы лечения следует использовать лишь в качестве дополнения к основному лечению.