Рак молочной железы: 5 признаков помимо уплотнений в груди

Для ранней диагностики рака молочной железы наряду с регулярным посещением врача, маммографией и проверкой на наличие подозрительных уплотнений следует обращать внимание на любое изменение в груди и организме в целом. На это указывают многие случаи самодиагностики болезни.Издание попросило прокомментировать этот вопрос доктора Нилиму Дендулури (Neelima Denduluri), сопредседателя Американского комитета по раковым исследованиям (US Oncology Breast Cancer Research Committee) и доктора Дебру Патт (Debra Patt), эксперта по раку молочной железы из Техаса.Нужно обращать внимание на любые изменения в молочных железах, чтобы вовремя сообщать о них своему врачу. Итак, помимо уплотнения в груди следует обращать внимание на следующие признаки.Воспаление, шелушение, пятна или ямочки на кожеВы знаете свои груди и все их маленькие особенности, поэтому если вы замечаете любые изменения их внешнего вида, придавайте этому значение.«Любые необычные уплотнения кожи, покраснения, сыпь, ямки, сморщивания должны быть освидетельствованы вашим доктором», - считает Дебра Патт.Изменения сосковТолько у манекенов можно найти совершенные, точечные упругие соски. У настоящих людей они могут иметь разные размер, форму и текстуру, их могут окружать волосы, может немного варьировать их расположение и так далее.Указанные вещи являются нормой, поэтому необходимо знать свою норму и ориентироваться на нее. Например, если у вас всегда были несколько плоские соски, но внезапно их форма поменялась, нужно оповестить врача. Это касается и других изменений, включая цвет и текстуру.Также Нилима Дендулури указывает на то, что наличие волос вокруг соска не говорит о риске рака.Выделения из соскаВыделения из соска являются нормой во время беременности, когда у женщины есть маленький ребенок или в течение года после родов. Но в других случаях это тревожный симптом, который нельзя оставлять на самотек.По поводу любых выделений из соска, особенно если они красного или зеленого цвета, нужно консультироваться с врачом. Среди патологий, о которых они могут говорить, рак молочной железы и гипофиза.Болезненная отечностьОтечность молочных желез и боль в них может быть симптомом рака. Также боль и отечность могут быть причиной гормональных колебаний в организме (перед месячными, при беременности).Для боли при раке характерно то, что она не связана с менструальным циклом и кормлением грудью, она появляется неожиданно или не проходит, когда ожидалось. Ее выраженность и характер может зависеть от размера и локализации опухолиИзменения, не касающиеся грудиЭто может быть боль в спине или шее, необъяснимая потеря веса, утомляемость. Исследования показывают, что у женщин, обращающихся с такими симптомами за помощью, периодически диагностируют рак молочной железы.Каждый возможный симптом рака груди невозможно упомянуть в рамках одной статьи, поэтому просто необходимо следить за своим здоровьем. Любое стойкое изменение в организме заслуживает консультации с врачом.