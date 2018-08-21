Рак молочной железы: 5 признаков помимо уплотнений в груди
Издание попросило прокомментировать этот вопрос доктора Нилиму Дендулури (Neelima Denduluri), сопредседателя Американского комитета по раковым исследованиям (US Oncology Breast Cancer Research Committee) и доктора Дебру Патт (Debra Patt), эксперта по раку молочной железы из Техаса.
Нужно обращать внимание на любые изменения в молочных железах, чтобы вовремя сообщать о них своему врачу. Итак, помимо уплотнения в груди следует обращать внимание на следующие признаки.
Воспаление, шелушение, пятна или ямочки на коже
Вы знаете свои груди и все их маленькие особенности, поэтому если вы замечаете любые изменения их внешнего вида, придавайте этому значение.
«Любые необычные уплотнения кожи, покраснения, сыпь, ямки, сморщивания должны быть освидетельствованы вашим доктором», - считает Дебра Патт.
Изменения сосков
Только у манекенов можно найти совершенные, точечные упругие соски. У настоящих людей они могут иметь разные размер, форму и текстуру, их могут окружать волосы, может немного варьировать их расположение и так далее.
Указанные вещи являются нормой, поэтому необходимо знать свою норму и ориентироваться на нее. Например, если у вас всегда были несколько плоские соски, но внезапно их форма поменялась, нужно оповестить врача. Это касается и других изменений, включая цвет и текстуру.
Также Нилима Дендулури указывает на то, что наличие волос вокруг соска не говорит о риске рака.
Выделения из соска
Выделения из соска являются нормой во время беременности, когда у женщины есть маленький ребенок или в течение года после родов. Но в других случаях это тревожный симптом, который нельзя оставлять на самотек.
По поводу любых выделений из соска, особенно если они красного или зеленого цвета, нужно консультироваться с врачом. Среди патологий, о которых они могут говорить, рак молочной железы и гипофиза.
Болезненная отечность
Отечность молочных желез и боль в них может быть симптомом рака. Также боль и отечность могут быть причиной гормональных колебаний в организме (перед месячными, при беременности).
Для боли при раке характерно то, что она не связана с менструальным циклом и кормлением грудью, она появляется неожиданно или не проходит, когда ожидалось. Ее выраженность и характер может зависеть от размера и локализации опухоли
Изменения, не касающиеся груди
Это может быть боль в спине или шее, необъяснимая потеря веса, утомляемость. Исследования показывают, что у женщин, обращающихся с такими симптомами за помощью, периодически диагностируют рак молочной железы.
Каждый возможный симптом рака груди невозможно упомянуть в рамках одной статьи, поэтому просто необходимо следить за своим здоровьем. Любое стойкое изменение в организме заслуживает консультации с врачом.
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