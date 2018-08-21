Как нужно питаться в 30, 40, 50, 60 лет чтобы сохранить здоровье
Употребление в пищу здоровой и сбалансированной еды важно в любом возрасте, но по мере того, как вы становитесь старше, ваше тело претерпевает ряд изменений, поэтому определённые питательные вещества начинают играть более важное значение для вашего общего состояния.
Очередное десятилетие приносит с собой новый набор проблем для вашего организма. Ваш организм подвержен тенденции увеличения веса, начиная от беременности и серьёзных рабочих нагрузок до менопаузы, поэтому очень важно быть уверенным в том, что вы употребляете в рацион необходимые питательные вещества, чтобы поддержать здоровье вашего тела.
Специалисты рассказали, каким расстройствам подвержен ваш организм в каждом возрастном периоде и какие продукты лучше всего употреблять, чтобы поддержать его.
Когда вам 30
Диета для женщин за 30 должна включать в себя большое количество овощей, полезные жиры и железо для профилактики анемии.
Карьера, социальная жизнь, дети — все это потенциальные потребители вашей энергии. Поэтому, также как и полноценный сон, вам в этом возрасте требуется сбалансированная диета, которая удовлетворит ваши потребности в энергии. Минимизируйте потребление крахмалистых углеводов и сахаров, и сделайте упор на белки, полезные жиры и большее количество овощей. Эти продукты питательны и что немало важно они обеспечат последовательное и продолжительное высвобождение энергии
Если вы беременны или только планируете родить ребёнка убедитесь, что в вашем рационе присутствует в достаточном количестве фолиевая кислота в естественной форме. Хорошее протекание беременности обеспечат поливитамины с дополнительным содержанием докозагексаеновоей кислоты (ДГК) и витамином D.
Едим, чтобы обеспечить высокий уровень энергии: зелень или органическое красное мясо, зелёные листовые овощи, орехи, семена, бобовые.
Когда вам 40
Женщины за 40 должны исключить из своего рациона рафинированный сахар и заменить его на более устойчивые источники углеводов, такие как лебеда, овес или сладкий картофель.
В большинстве случаев вес начинает расти именно после 40, поэтому очень важно быть внимательным к потребляемому вами сахару и рафинированных крахмалистых углеводов. Кроме того в этом десятилетии вы более склоны к проблемам с повышенным артериальных давлением, что значит — нужно контролировать норму потребления соли.
Едим антиоксиданты: яркие фрукты и овощи, зелёный чай.
Когда вам 50
Лучшая диета для женщин за 50 эта та, которая поддерживает здоровье костей.
Эстроген поможет защитить кости по мере ухудшения их естественного состояния. Поэтому в 50 более важно, чем когда-либо обеспечить оптимальный уровень питательных веществ необходимых для поддержания костей. Ваши продукты питания должны быть богаты кальцием, магнием, витамином D, витамином K и бором. Кроме того, убедитесь, что вы получаете достаточно, но не слишком много, белка для поддержания здоровья костей и восстановления мышц.
В этом возрасте вы можете испытывать проблемы с кишечником и пищеварительной системой, которая уже не может функционировать так же эффективно как раньше.
Едим для здоровья кишечника: артишоки, зелёные овощи, высококачественные добавки пребиотиков.
Когда вам 60
В 60 лет вашему организму уже сложнее усваивать витамины и минералы, вам требуется меньшее количество калорий, что связано со снижением физической активности.
В эти годы ваша иммунная система становится слабее, а это значит, вам нужно увеличить потребление цинка. Хорошие источники цинка — мясо, молочные продукты, цельнозерновые злаки и бобовые.
Лучшая диета для женщин старше 60 лет должна содержать высокий уровень витамина D, который можно найти в яйцах, жирной рыбе или в печени трески.
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