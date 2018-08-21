Как нужно питаться в 30, 40, 50, 60 лет чтобы сохранить здоровье

Сбалансированное питание залог здоровья в любом возрастеУпотребление в пищу здоровой и сбалансированной еды важно в любом возрасте, но по мере того, как вы становитесь старше, ваше тело претерпевает ряд изменений, поэтому определённые питательные вещества начинают играть более важное значение для вашего общего состояния.Очередное десятилетие приносит с собой новый набор проблем для вашего организма. Ваш организм подвержен тенденции увеличения веса, начиная от беременности и серьёзных рабочих нагрузок до менопаузы, поэтому очень важно быть уверенным в том, что вы употребляете в рацион необходимые питательные вещества, чтобы поддержать здоровье вашего тела.Специалисты рассказали, каким расстройствам подвержен ваш организм в каждом возрастном периоде и какие продукты лучше всего употреблять, чтобы поддержать его.Когда вам 30Диета для женщин за 30 должна включать в себя большое количество овощей, полезные жиры и железо для профилактики анемии.Карьера, социальная жизнь, дети — все это потенциальные потребители вашей энергии. Поэтому, также как и полноценный сон, вам в этом возрасте требуется сбалансированная диета, которая удовлетворит ваши потребности в энергии. Минимизируйте потребление крахмалистых углеводов и сахаров, и сделайте упор на белки, полезные жиры и большее количество овощей. Эти продукты питательны и что немало важно они обеспечат последовательное и продолжительное высвобождение энергииЕсли вы беременны или только планируете родить ребёнка убедитесь, что в вашем рационе присутствует в достаточном количестве фолиевая кислота в естественной форме. Хорошее протекание беременности обеспечат поливитамины с дополнительным содержанием докозагексаеновоей кислоты (ДГК) и витамином D.Едим, чтобы обеспечить высокий уровень энергии: зелень или органическое красное мясо, зелёные листовые овощи, орехи, семена, бобовые.Когда вам 40Женщины за 40 должны исключить из своего рациона рафинированный сахар и заменить его на более устойчивые источники углеводов, такие как лебеда, овес или сладкий картофель.В большинстве случаев вес начинает расти именно после 40, поэтому очень важно быть внимательным к потребляемому вами сахару и рафинированных крахмалистых углеводов. Кроме того в этом десятилетии вы более склоны к проблемам с повышенным артериальных давлением, что значит — нужно контролировать норму потребления соли.Едим антиоксиданты: яркие фрукты и овощи, зелёный чай.Когда вам 50Лучшая диета для женщин за 50 эта та, которая поддерживает здоровье костей.Эстроген поможет защитить кости по мере ухудшения их естественного состояния. Поэтому в 50 более важно, чем когда-либо обеспечить оптимальный уровень питательных веществ необходимых для поддержания костей. Ваши продукты питания должны быть богаты кальцием, магнием, витамином D, витамином K и бором. Кроме того, убедитесь, что вы получаете достаточно, но не слишком много, белка для поддержания здоровья костей и восстановления мышц.В этом возрасте вы можете испытывать проблемы с кишечником и пищеварительной системой, которая уже не может функционировать так же эффективно как раньше.Едим для здоровья кишечника: артишоки, зелёные овощи, высококачественные добавки пребиотиков.Когда вам 60В 60 лет вашему организму уже сложнее усваивать витамины и минералы, вам требуется меньшее количество калорий, что связано со снижением физической активности.В эти годы ваша иммунная система становится слабее, а это значит, вам нужно увеличить потребление цинка. Хорошие источники цинка — мясо, молочные продукты, цельнозерновые злаки и бобовые.Лучшая диета для женщин старше 60 лет должна содержать высокий уровень витамина D, который можно найти в яйцах, жирной рыбе или в печени трески.