Что есть, чтобы стать здоровым?..

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«Пусть пища станет вашим лекарством, а лекарство - вашей пищей». Это известное высказывание принадлежит знаменитому древнегреческому целителю, врачу и философу Гиппократу. Те люди, что видят в словах Гиппократа истину, и вправду считают еду своим лекарством, начиная использовать это как жизненное кредо. И по сей день врачи и историки признают в Гиппократе основателя медицины и рациональной науки.Будучи признанным одной из самых влиятельных фигур в истории медицины и врачевания, Гиппократ всегда был на шаг впереди своего времени, когда в 400 году до нашей эры он советовал людям следовать диетам, включающими в себя питательные вещества, для предотвращения и искоренения болезней.Но почему же калории перестают быть всего лишь калориями, когда дело касается нашего здоровья? И почему-то, откуда мы их получаем, имеет такое большое значение? Действительно, еда снабжает нас необходимой энергией, но на самом деле её функции намного шире. Эксперты решили разобраться в том, что нужно есть, чтобы получить максимальную пользу от продуктов, какая диета будет оздоравливать организм, а какая ему навредит, а также - как пища может стать вашим лекарством.Какая пища полезна для здоровья?Та пища, которую вы решаете включить в свою диету, занимает ключевую роль в контроле уровней возможного воспаления, баланса уровня сахара в крови, состояния сердечно-сосудистой системы (включая кровеносное давление и уровень холестерина), помогает органам пищеварения переваривать и устранять ненужные вещества, а также многое другое. Знали ли вы, что определенная анти-воспалительная пища даже содержит сильные активирующие ингредиенты, которые помогают контролировать то, как проявляют себя ваши гены?Впрочем, Гиппократ и древние греки были не единственными, кто изучал множество медицинских свойств пищи. Многие традиционные системы врачевания, которые практиковались на протяжении всей истории, включая народную медицину и традиционную китайскую медицину, например, - учили в течение тысячи лет, что еда - это лекарство, а здоровая диета - это мощный механизм для защиты организма и здоровья человека.Как еда становится лекарствомВозможно, больше, чем что-либо иное, еда определяет, заболеем мы или останемся здоровыми до старости. Овощи, фрукты, мясо, зерно - пища содержит такие вещества, оказывающие немалое влияние, как антиоксиданты, фитонутриенты, витамины, минералы, жирные кислоты, волокна и многое другое.Дефицит питательных веществ и токсичность бывают вызваны неправильной диетой, а потому их нередко связывают почти со всеми современнми заболеваниями. По последним данными американского университета Джона Хопкинса более 80 процентов пациентов, страдающих раком, - это недоедающие, а терапия, которую они проходят (как, например, химиотерапия) только повышает потребность организма в питательных вещества и высококачественной пище. Скорее всего, вам уже известно, что диабет и болезни сердца (в настоящий момент самый первый «убийца» в США и наиболее индустриализированных странах) - это те заболевания, что больше других подчинены влиянию диеты человека - то же самое может быть сказано об аллергиях, аутоиммунных заболеваниях (таких, как артрит и патологии щитовидной железы).Расширяющаяся область нутригеномики (эту науку также называют пищевой геномикой) посвящена изучению того, каким образом еда оказывает влияние на выражение генов и как она способна улучшить здоровье человека и продлить его жизнь, либо стать причиной заболевания и, в результате этого, — смерти. Основой нутригеномики можно считать следующую совокупность главных принципов: гены играют непосредственную роль в развитии либо предотвращении заболевания; недостаточное питание и токсичные химикаты в низкокачественной пище оказывают влияние на то, как проявляют себя человеческие гены; каждый человек отличен от другого в плане того, какое количество генов подвергается влиянию диеты; не просто здоровая, но персонализированная диета способна предотвратить, замедлить или вовсе вылечить хроническое заболевание.Некоторые способы того, как лечебная пища выступает в качестве естественного защитника против заболеваний и помогает замедлить последствия старения, включают в себя:1) Снижение воспаления и его контроль. Воспаление - это корень большинства патологий, и существенный вкладчик в последствия старения. Воспаление — это тот ответ, который даёт нам иммунная система, когда организм начинает чувствовать угрозу, и она может оказывать влияние почти на каждую ткань, гормон и клетку нашего тела. Исследования также показывают, что ожирение имеет сильный воспалительный компонент, проблема, которая затрагивает почти две трети всего взрослого населения США.2) Установление баланса гормонов. Гормоны затрагивают каждую сторону нашего здоровья, начиная с энергии и когнитивными способностями и заканчивая весом тела и уровнем сексуального влечения. Патологические гормональные изменения могут повлечь за собой ускоренное старение, диабет, ожирение, депрессию, низкий уровень эмпатии, репродуктивные патологии и целый спектр аутоиммунных заболеваний.Заключительные мысли о роли пищи в качестве лекарстваПоскольку пища оказывает влиняние на уровни воспаления, сахара в крови, энергию, гормоны, здоровье сердца и мозга, она действительно выступает в роли лекарства.Здоровая диета играет немалую роль в том, как проявляют себя гены человека и в предотвращении развития патологии.Самыми полезными продуктами принято считать овощи, фрукты, мясные продукты, такие здоровые жиры, как кокос и семена, морепродукты, а также какао и красное вино.Важно понимать, что диета должна быть подобрана индивидуально, чтобы учитывать потребности конкретного организма. Только в таком случае можно получить максимальный эффект. Неправильно подобранная диета может навредить организму, поскольку при неправильном подборе продуктов можно только ухудшить пищеварение и навредить общему здоровью.