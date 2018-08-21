Диетологи назвали полезные свойства манго
Состав манго
Манго представляет собой удлинённый фрукт, красно-зелёной или жёлтой расцветки. Внутри него есть косточка, которую не употребляют в пищу. Текстура у манго меняется в зависимости от сорта — может быть жестковатой, может быть рыхлой и сахаристой.
В мякоти манго содержится огромное количество полезных веществ, чуть ли не вся таблица Менделеева.
Кальций;
Фосфор;
Цинк;
Железо;
Марганец;
Калий;
Селен;
Магний;
Медь;
Манго
Также манго имеет богатый витаминный состав: A, B, D, E, K, PP и высокие дозы витамина C. Кроме того, в некоторых видах фрукта мякоть содержит аскорбиновую кислоту. Причём даже больше, чем в лимоне.
Полезные свойства манго
1. Польза для зрения
Манго стоит есть всем людям хотя бы потому, что он помогает зрительному нерву быть более крепким. Дело в том, что фрукт содержит высокую концентрацию ретинола в мякоти плода. Благодаря манго можно предотвратить различные офтальмологическое заболевания, например, куриную слепоту, хроническую усталость глаз, сухость роговицы.
2. Польза для кишечника
Манго является не только вкусным фруктом, но ещё и невероятно полезным. Особенно он пригодится тем, кто страдает от запоров. К такому выводу пришли учёные из Техасского университета.
Исследование объединило 36 мужчин и женщин, у которых диагностировали хронические запоры. Всех участников испытания разделили на две группы. В одну вошли те, кому предстояло есть 300 граммов манго каждый день, а в другой были люди с таким же количеством добавок с клетчаткой. Рацион всех добровольцев был одинаковым по калорийности и идентичен по содержанию основных питательных веществ.
Обе группы испытуемых к концу испытаний реже сталкивались с запорами. Но среди людей, которые ели ежедневно манго, намного лучше чувствовали себя.
Также учёные отметили, что у них заметно улучшился состав бактерий в кишечнике и уменьшились воспаления. При этом вещества с клетчаткой тоже эффективны в лечении запора, но не влияли на другие симптомы, типа воспалительных процессов.
3. Польза для иммунной системы
Витамин С, который есть в манго, поможет защититься от респираторных и гриппозных болезней. Также аскорбиновая кислота поможет в борьбе с цингой, обеспечив иммунитет к этому заболеванию. Витамины группы В, вступая в реакцию с кислотой, усилят защиту на клеточном уровне и защитят организм от свободных радикалов, радионуклидов и продуктов распада.
4. Польза для нервной системы
В составе фрукта много витамина В, который отлично сказывается на функциях нервной системы. Его поедание может защитить человека от стресса, синдрома хронической усталости, снизит симптомы токсикоза у беременных, улучшит настроение.
5. Польза для мочеполовой системы
Вы удивитесь, но манго используют в Индии как лекарство. Его назначают тем, кто страдает почечными дисфункциями: фрукт защитит от мочекаменной болезни, пиелонефрита и других заболеваний почечной ткани. Не менее важно, что манго — отличное средство для защиты рака мочеполовых органов.
6. Польза для худеющих
И наконец, манго — отличный фрукт для желающих похудеть. Мало того, что он обладает сладким вкусом и нежной текстурой, он прекрасно очищает кишечник и малокалориен (всего 67 ккал на 100 граммов). Манго станет отличной заменой булочкам и шоколадкам, так как достаточно сладкий, чтобы восполнить норму сахара для организма.
Противопоказания для употребления манго
Манго в больших количествах не стоит есть беременным женщинам. Проблема в том, что в нём много витамина А, который в большой концентрации способен всерьёз навредить плоду, включая врождённые пороки развития. Также манго — аллергический фрукт, поэтому если вы склонны к аллергиям, следует его исключить из рациона.
Также помните, что незрелые плоды стоит есть в ограниченных количествах даже самому здоровому человеку. Иначе могут образоваться расстройства кишечника и даже развиться болезни органов ЖКТ. Кроме того, незрелые плоды могут вызвать раздражение в горле. Обязательно очищайте фрукт от кожуры, потому что она является аллергеном.
Как выбрать манго
Чтобы сделать правильный выбор, надо знать несколько нехитрых правил. Возьмите манго в руки, проверив плод на гладкость, а также упругость при нажатии. Цвет кожуры не говорит о спелости, а лишь указывает на сорт. Даже тёмно-зелёный манго может быть спелым. О спелости будет говорить аромат у плодоножки — сильно-фруктовый, без кислоты, слегка может быть хвойным или даже скипидарным, что тоже нормально.
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