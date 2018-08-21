Диетологи назвали полезные свойства манго

Этот экзотический фрукт уже давно стал одним из самых продаваемых. Его можно найти практически в любом супермаркете, а стоимость его не так уж и высока. Есть манго следует каждому человеку, ведь он не только сладкий и вкусный, но и крайне полезный.Состав мангоМанго представляет собой удлинённый фрукт, красно-зелёной или жёлтой расцветки. Внутри него есть косточка, которую не употребляют в пищу. Текстура у манго меняется в зависимости от сорта — может быть жестковатой, может быть рыхлой и сахаристой.В мякоти манго содержится огромное количество полезных веществ, чуть ли не вся таблица Менделеева.Кальций;Фосфор;Цинк;Железо;Марганец;Калий;Селен;Магний;Медь;МангоТакже манго имеет богатый витаминный состав: A, B, D, E, K, PP и высокие дозы витамина C. Кроме того, в некоторых видах фрукта мякоть содержит аскорбиновую кислоту. Причём даже больше, чем в лимоне.Полезные свойства манго1. Польза для зренияМанго стоит есть всем людям хотя бы потому, что он помогает зрительному нерву быть более крепким. Дело в том, что фрукт содержит высокую концентрацию ретинола в мякоти плода. Благодаря манго можно предотвратить различные офтальмологическое заболевания, например, куриную слепоту, хроническую усталость глаз, сухость роговицы.2. Польза для кишечникаМанго является не только вкусным фруктом, но ещё и невероятно полезным. Особенно он пригодится тем, кто страдает от запоров. К такому выводу пришли учёные из Техасского университета.Исследование объединило 36 мужчин и женщин, у которых диагностировали хронические запоры. Всех участников испытания разделили на две группы. В одну вошли те, кому предстояло есть 300 граммов манго каждый день, а в другой были люди с таким же количеством добавок с клетчаткой. Рацион всех добровольцев был одинаковым по калорийности и идентичен по содержанию основных питательных веществ.Обе группы испытуемых к концу испытаний реже сталкивались с запорами. Но среди людей, которые ели ежедневно манго, намного лучше чувствовали себя.Также учёные отметили, что у них заметно улучшился состав бактерий в кишечнике и уменьшились воспаления. При этом вещества с клетчаткой тоже эффективны в лечении запора, но не влияли на другие симптомы, типа воспалительных процессов.3. Польза для иммунной системыВитамин С, который есть в манго, поможет защититься от респираторных и гриппозных болезней. Также аскорбиновая кислота поможет в борьбе с цингой, обеспечив иммунитет к этому заболеванию. Витамины группы В, вступая в реакцию с кислотой, усилят защиту на клеточном уровне и защитят организм от свободных радикалов, радионуклидов и продуктов распада.4. Польза для нервной системыВ составе фрукта много витамина В, который отлично сказывается на функциях нервной системы. Его поедание может защитить человека от стресса, синдрома хронической усталости, снизит симптомы токсикоза у беременных, улучшит настроение.5. Польза для мочеполовой системыВы удивитесь, но манго используют в Индии как лекарство. Его назначают тем, кто страдает почечными дисфункциями: фрукт защитит от мочекаменной болезни, пиелонефрита и других заболеваний почечной ткани. Не менее важно, что манго — отличное средство для защиты рака мочеполовых органов.6. Польза для худеющихИ наконец, манго — отличный фрукт для желающих похудеть. Мало того, что он обладает сладким вкусом и нежной текстурой, он прекрасно очищает кишечник и малокалориен (всего 67 ккал на 100 граммов). Манго станет отличной заменой булочкам и шоколадкам, так как достаточно сладкий, чтобы восполнить норму сахара для организма.Противопоказания для употребления мангоМанго в больших количествах не стоит есть беременным женщинам. Проблема в том, что в нём много витамина А, который в большой концентрации способен всерьёз навредить плоду, включая врождённые пороки развития. Также манго — аллергический фрукт, поэтому если вы склонны к аллергиям, следует его исключить из рациона.Также помните, что незрелые плоды стоит есть в ограниченных количествах даже самому здоровому человеку. Иначе могут образоваться расстройства кишечника и даже развиться болезни органов ЖКТ. Кроме того, незрелые плоды могут вызвать раздражение в горле. Обязательно очищайте фрукт от кожуры, потому что она является аллергеном.Как выбрать мангоЧтобы сделать правильный выбор, надо знать несколько нехитрых правил. Возьмите манго в руки, проверив плод на гладкость, а также упругость при нажатии. Цвет кожуры не говорит о спелости, а лишь указывает на сорт. Даже тёмно-зелёный манго может быть спелым. О спелости будет говорить аромат у плодоножки — сильно-фруктовый, без кислоты, слегка может быть хвойным или даже скипидарным, что тоже нормально.