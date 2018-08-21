Генетики пролили свет на новые методы лечения рака легких

Рак легких - одно из самых распространенных заболеваний в мире. И ученые делают ставку на редактирование генома в борьбе с онкологическим заболеванием. Было установлено: за возникновение рака отвечает хромосома 15q25. Она контролирует важные биологические процессы, происходящие в организме человека, и влияет на его иммунную систему.Если заблокировать указанную хромосому, то можно победить рак легких, лидирующий сейчас по смертности во многих странах. В России рак легких занимает второе место по смертности. Кстати, ранее было установлено, что у каждого человека своя степень зависимости от табака. Определенные гены, которые отвечают за производство никотиновых рецепторов, содержат мутации, говорящие о степени зависимости и риске преждевременной смерти вследствие рака легких.Восприимчивость локуса (месторасположения гена) к раку легких отображается генетической субъединицей никотинового рецептора ацетилхолина на хромосоме 15q25. В итоге наблюдается усиление зависимости, как результат нарушения внутреннего контрольного механизма, обычно вовлеченного в реакцию тела на наркотическое вещество. В нормальной ситуации наличие чрезмерного количества никотина воспринимается данными рецепторами в качестве опасного состояния. Так потребляется меньше наркотического вещества.У людей же с измененными рецепторами данный механизм не работает должным образом. В результате они потребляют большие количества наркотического вещества, не ощущая, что нужно остановиться.