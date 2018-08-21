Не стоит смешивать спиртное и энергетики, предупреждают врачи
У рыб во втором аквариуме были выявлены признаки снижения социальной активности и резкое ослабление реакции на хищников. По словам медиков, у людей тоже может притупляться чувство страха. Как результат, люди будут совершать рискованные поступки и принимать необдуманные решения.
Также эксперты говорят: при сочетании спиртного и энергетика люди неадекватно оценивают степень своего опьянения. Дело в том, что энергетик производит бодрящий эффект. Некоторые, показали многочисленные исследования, даже садятся за руль, считая себя трезвыми.
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