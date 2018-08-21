Марихуана становится популярной среди беременных с сильным токсикозом

Американские медики бьют тревогу: все больше беременных женщин используют марихуану для борьбы с симптомами токсикоза (тошнотой). Так, женщины, страдающие от сильной тошноты и рвоты в первый триместр беременности, в четыре раза чаще остальных обращаются к растительному наркотику. Тошнота и рвота умеренного характера повышают риск употребления марихуаны почти в два раза.На фоне постепенной легализации в мире марихуаны выводы исследователей вызывают тревогу. Известно: марихуана может приводить к снижению веса новорожденного и нарушениям в его неврологическом развитии. В рамках последнего изыскания медики анализировали распространенность описанной практики среди примерно 220000 беременных из Калифорнии.2,3% страдали от сильной тошноты, 15,3% - от умеренной, а у остальных таких проблем не было. Среди первой группы марихуану употребляли 11,3%, среди второй - 8,45. При этом среди женщин из последней группы таковых было 4,5%.