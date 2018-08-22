Ученые назвали продукт, который идеально устраняет стресс

Стрессовые ситуации негативно влияют на эмоциональное самочувствие, бьют по здоровью и делают людей уязвимыми к ряду заболеваний. Представители науки из Гарвардского университета рассказали, какой продукт лучше всего устраняет стресс.Чтобы получить информацию, ученые провели эксперимент с участием добровольцев. Всех участников поделили на три группы. В течение тридцати дней участники завтракали разными продуктами. Первая группа на завтрак ела яйца, вторая — овсяную кашу из хлопьев грубого помола, третья — овсянку быстрого приготовления.В результате оказалось, что лучше всего справлялась со стрессами первая группа добровольцев, которые завтракали яйцами. Белок и микроэлементы желтка нейтрализовали гормон стресса, который продуцировали надпочечники.Больше всего к стрессу были восприимчивыми добровольцы, завтракавшие овсяной кашей быстрого приготовления. Дело в том, что такая каша способствует росту сахара в крови, который потом резко понижается. Когда в организме наблюдаются резкие колебания сахара, растет уровень гормона стресса. В результате у людей появляется страх, нервозность и панические атаки.Специалисты рекомендуют для борьбы со стрессовыми ситуациями включить в рацион омлет с брокколи либо цветной капустой.Также рекомендуется пить тыквенный сок и есть тыквенные семечки, содержащие в своем составе магний. Данный микроэлемент помогает бороться со стрессами и устраняет чувство тревожности.Проведенное исследование в очередной раз доказало большое воздействие рациона на организм. Чтобы справиться со стрессом, необязательно покупать антидепрессанты. Достаточно подкорректировать свой рацион, и положительный эффект не заставит себя долго ждать.