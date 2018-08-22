Лишние 5 минут сна по утрам опасны для здоровья

Знаете ли вы о том, что лишние 5-10 минут сна оказывают вредное воздействие на здоровье? По крайней мере, с таким утверждением выступили известные английские эксперты в области сомнологии.В какое бы время ни прозвучал утром звонок будильника, многие люди стремятся полежать в постели с закрытыми глазами ещё 5-10 минут. Считается, что таким образом переход от сна к бодрствованию будет более плавным и не таким шокирующим для сонливого организма. Однако те самые 5-10 минут наносят организму вред, как утверждают эксперты-сомнологи из Sleep Clinic Services в Великобритании. Дело в том, что когда человек после звонка будильника дает команду мозгу полежать в постели ещё немного и отдохнуть, то он начинает выделять гормоны, которые отправляют нас в состоянии глубокого сна.Именно в этот момент возникает феномен под названием инерция сна - очень неприятное ощущение того, что вы не спали много часов подряд. Эксперты подчеркивают, что самое начало цикла сна - не очень хороший момент для того, чтобы снова просыпаться, так как те самые 10 минут истекли. В результате человек встает с постели с ощущением разбитости, как будто всю ночь он ворочался и не мог заснуть. Даже в том случае, если в реальности он спал как младенец, то есть без всяких проблем.«Дело в том, что когда вы снова нажимаете на кнопку «дремота», то ваш мозг и тело запутываются, - объясняют эксперты феномен инерции сна. - После утреннего пробуждения и звонка будильника вы вдруг приказываете мозгу снова вернуться в состояние сна. Когда это происходит, то буквально тут же заново пробуждаетесь. Несогласованность между мозгом и телом вырастает. Вот почему если вам так дороги эти лишние 10 минут, то лучше ставьте будильник на 10 минут позже обычного, а не закрывайте глаза после пробуждения».