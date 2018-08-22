Как распознать тромб в легких: 7 симптомов, которые нельзя пропустить
Что такое тромбоэмболия легочной артерии и почему она возникает?
Знаете ли вы, что происходит при попадании тромба в одну из легочных артерий? Он блокирует нормальный ток крови, из-за чего участок лёгкого, который кровоснабжается недостаточно, начинает умирать. Это состояние носит название тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Низкая оксигенация крови приводит к кислородному голоданию внутренних органов.
Зачастую ТЭЛА является осложнением тромбоза глубоких вен, при котором тромб из сосудов нижних конечностей попадает в кровеносные сосуды других частей тела. Такие тромбы образуются в случае длительного нахождения человека в неподвижном состоянии.
Среди других факторов риска:
-гиперкоагуляция (повышенная активность свёртывающей системы крови);
-повреждение сосудистой стенки (например, в результате травмы нижних конечностей).
Симптомы ТЭЛА
Зачастую симптомы появляются внезапно. Среди них:
-нехватка воздуха;
-боль в груди;
-кашель;
-кровохарканье;
-сильная потливость;
-головокружение;
-цианоз.
Методы профилактики
Лучший метод профилактики ТЭЛА и тромбоза глубоких вен - предупреждение образования тромбов. Занятия спортом и правильное питание - лучшие способы достижения этой цели, однако далеко не единственные.
1. Чеснок
Чеснок обладает антибактериальными и антисептическими свойствами и помогает нашей иммунной системе бороться с патогенными микроорганизмами. Также в нём содержатся вещества, предотвращающие формирование кровяных сгустков. Рекомендуется употреблять 2 чесночные дольки ежедневно.
2. Кошачий коготь
Кора и корень этого растения содержат соединения, препятствующие образованию тромбов и улучшающие циркуляцию крови. Рекомендуемая дозировка - 1/2 чайной ложки 2 раза в день.
3. Имбирь
Эта пряность на протяжении тысячелетий использовалась в восточной культуре. Действительно, имбирь - отличное средство для профилактики тромбоза. Также имбирь снижает уровень холестерина и стимулирует когнитивные функции.
Тромбоэмболия легочной артерии редко диагностируется на ранней стадии, что и обусловливает опасность заболевания. При обнаружении симптомов, описанных выше, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Лучший способ предупрждения тяжёлых осложнений - ведение здорового образа жизни.
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