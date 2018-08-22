Специалисты нашли способ получения универсальной группы крови

Энзимы, производимые кишечными бактериями, могут убирать сахара, определяющие тип крови, с поверхности красных кровяных клеток.Эти сахара являются антигенами. Поэтому если в тело человека попадет не его группа крови, запустятся ужасные иммунные реакции. Ранее ученые уже открыли несколько энзимов, превращающих третью группу (В) в первую (О). А недавно открытые энзимы превращают вторую группу (А) в первую (О).Известно: первая группа крови часто требуется для переливаний. У нее на клеточных мембранах нет антигенов. Это делает ее универсальной - пригодной для переливания любому человеку. Ученые предлагают брать энзимы, полученные с помощью ДНК, извлеченной из кишечных бактерий, для удаления антигенов у клеток второго и третьего типов крови.Энзимы помогают бактериям отрывать сахаросодержащие белки (муцины) со стенок желудочно-кишечного тракта. Бактерии питаются муцинами. С молекулярной точки зрения, муцины очень похожи на антигены крови. И это позволяет энзимам выполнять двойную работу. Как показали исследования, новые энзимы в 30 раз эффективнее удаляли антигены второй группы крови, чем ранее открытые энзимы.