Кленовый экстракт может сдерживать старение кожи

Клены известны и любимы за прекрасную осеннюю листву и кленовый сироп. Но оказывается, что кленовые листья могут благотворно воздействовать и на нашу кожу. Ученые утверждают, что вытяжка из них может предотвратить появление морщин.Американские исследователи из Род-Айлендского университета представили результаты своих исследований на 256-м Национальном собрании Американского химического общества (American Chemical Society).Ранее ученые изучали химический состав кленовых листьев, а также пользу кленового сока и сиропа для здоровья. Однако, согласно историческим записям, другие части кленового дерева могут быть полезны для здоровья. По словам Навиндры П. Сирама (Navindra P. Seeram), ведущего автора исследования, коренные американцы использовали листья красного клена в традиционной медицине.Эластичность кожи поддерживается такими белками, как эластин. Морщины образуются, когда фермент эластаза разрушает эластин в коже в ходе процесса старения. «Мы хотели посмотреть, могут ли листья красных кленов блокировать активность эластазы», - говорит Ханг Ма (Hang Ma), один из авторов исследования.Ученые сконцентрировали свое внимание на фенольных соединениях в листьях, известных как галлотанины и изучили способность таких соединений подавлять активность эластазы в пробирке. Они также изучили, как галлотанины взаимодействуют с эластазой, чтобы блокировать ее активность, и как структура молекул влияет на способность блокирования. Галлотанины, содержащие несколько галоидных групп (тип фенольной группы), оказались более эффективными, чем те, у которых была одна галоидная группа. Но эти соединения могут не только взаимодействовать с эластазой. В предыдущей работе та же группа исследователей продемонстрировала, что эти же галлотанины могут защитить кожу от воспаления и отбелить темные пятна на коже (нежелательные родинки или возрастные пятна).Американские исследователи намерены продолжать тестирование. «Можете себе представить, что такие экстракты помогут вернуть упругость коже, являясь чем-то вроде растительного ботокса, хотя их достаточно будет просто нанести на кожу и не нужно будет никаких токсичных инъекций», - говорит доктор Сирам.И тот факт, что экстракт получен из деревьев, по его словам, будет оценен потребителями, так как они обычно ищут в товарах по уходу за кожей натуральные ингредиенты.