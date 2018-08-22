Повышенный холестерин укорачивает жизнь даже на фоне относительного здоровья

Здоровые взрослые люди, у которых определяется повышенный уровень «плохого холестерина», с большей вероятностью умирают преждевременно от сердечно-сосудистых болезней.Ученые проанализировали данные о 36 735 взрослых участниках, у которых в анамнезе не было болезней сердца и сахарного диабета, а риск сердечно-сосудистых заболеваний на ближайшие 10 лет был низким.Ученые особенно подчеркивают, что уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) или «плохого холестерина» у большинства участников был ниже порога, при котором врачи начинают назначать статины, препараты, снижающие уровень холестерина в крови.В течение 27 лет от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 1 684 человека. У людей с повышенным уровнем ХС ЛПНП риск смерти от болезней сердца и сосудов был выше, чем у людей с его уровнем до 100 мг/дл:при уровне 100-159 мг/дл – на 30-40%;при уровне 160-189 мг/дл – на 90%.Также участники с повышенным уровнем ХС ЛПНП умирали от сердечно-сосудистых заболеваний раньше, чем люди с нормальным уровнем:при уровне 100-129 мг/дл – на 1,8 лет раньше;при уровне 160 мл/дл – примерно на 4 года раньше.Согласно текущим рекомендациям, статины назначаются людям с уровнем ХС ЛПНП 190 мг/дл и выше, даже если у них нет других факторов риска.«Главным выводом из исследования является то, что оно показывает, что низкий уровень риска сердечно-сосудистых заболеваний на 10 лет не исключает риска, который дает повышенный уровень ХС ЛПНП в течение жизни», - говорит ведущий автор исследования доктор Шуайб Абдулла (Shuaib Abdullah) из Юго-западного медицинского центра Техасского университета (University of Texas Southwestern Medical Center).Авторы напоминают, что изменения образа жизни, к которым относятся коррекция диеты, поддержание нормального веса и регулярные физические упражнения, может снижать уровень ХС ЛПНП в крови, улучшая прогноз по сердечно-сосудистым заболеваниям. Также ученые допускают, что необходимо научное обсуждения вопроса назначения статинов людям с умеренно повышенным уровнем «плохого холестерина», 160 мг/дл.«Для людей, уровень ЛПНП у которых остается высоким, несмотря на такие меры, можно рассматривать вариант лечения статинами после обсуждения с пациентом всех их плюсов и минусов», - говорит Абдулла.