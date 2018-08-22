Особенности кетогенной диеты

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Все специалисты утверждают, что, не смотря на достаточно положительные отзывы о кетогенной диете, механизм ее действия так и не изучен досконально. Проводившие исследования специалисты из университета австралийского Квисленда установили, что именно кетогенная диета, которая уже давно используется для лечения эпилепсии у детей, может быть применена и при лечении шизофрении, и для похудения. Это система, при которой в организм поступает пища, богатая жирами, но с минимумом углеводов. В таком случае сам организм начинает использовать кетоновые тела для получения энергии организма. Такие кетоновые тела получаются в результате метаболизма жиров.Как составляется кетогенная диетаКетогенная диета, меню которой предполагает резкое снижение уровня углеводов, при увеличении общего количества полученных жиров. В таких, несколько экстремальных условиях для организма, он просто переключает получение энергии из углеводов, на энергию из липидов, что и вызывает накопление кетоновых тел. Считается, что самым оптимальным при кетогенной диете для лечения эпилепсии считается соотношение жиров к белкам и углеводам в меню в пределах 4 : 1 до 3 : 1 и зависит от индивидуальных особенностей организма. Количество белка регламентируется возрастными изменениями. При такой диете снижается энергетическая ценность питания и равна около 2/3 необходимой физиологической нормы. При такой диете пищу необходимо равномерно распределять пищевой рацион на весь день. При использовании данной диеты необходимо принимать витаминно-минеральный комплекс. При этом сильно ограничивается практически все источники углеводов, имеющих непищевое происхождение.Показания для применения кетогенной диетыКатогенную диету применяют при лечении эпилепсии, шизофрении, врожденного дефицита фосфофруктокиназы, некоторых видов метаболических расстройств. Вне медицинских показателей кетогенная диета используется при занятиях бодибилдингом для увеличения мышечной массы. Но есть и еще один вариант применения катогенной диеты. Под контролем врача можно использовать эту диету для похудения.ПротивопоказанияКатогенная диета противопоказана больным хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, с нарушениями метаболических процессов, показаниями для последующего хирургического лечения.Побочные эффектыНе всем показана катогенная диета. У людей с минимальным количеством белка, которые задерживаются в физическом развитии, происходят нарушения работы ЖКТ, имеются заболевания поджелудочной железы, желчного пузыря, данная диета может вызвать нежелательные осложнения, но по статистике это происходит только у 8-10% пациентов. И только у этих 10% необходимо прекратить использование кетогенной диеты. Во всех остальных случаях побочные эффекты могут носить временный характер и корригируются врачами.