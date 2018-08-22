Первые признаки рассеянного склероза, о которых стоит знать

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Рассеянный склероз не зря называют "болезнью молодых" — чаще всего его диагностируют у людей в возрасте от 20 до 50 лет. Ничего общего это хроническое заболевание со старческим склерозом не имеет. Само слово "склероз" означает рубец — вследствие измененного ответа иммунной системы происходит разрушение клеток собственной нервной ткани и замещение её рубцовой. Под "рассеянным" в данном случае понимается патологический процесс, "распространённый по всей нервной системе".Из-за высокого риска развития заболевания в молодые годы будет лучше, если его выявят на начальных стадиях.Эксперты подготовили для вас 8 самых распространённых ранних признаков рассеянного склероза, при наличии которых лучше обратиться к врачу.1. ТреморБольшинство людей на ранней стадии заболевания наблюдают у себя этот симптом. Тремор может доставить массу неудобств и сделать жизнь человека крайне сложной, ведь ему становится проблематично выполнять даже самые простые и обыденные вещи — набирать номер телефона, держать стакан с водой, застёгивать пуговицы. Дрожание конечностей происходит из-за повреждений проводящих путей двигательных нейронов.2. Проблемы с мочеиспусканием80% людей с рассеянным склерозом сталкиваются с этим симптомом. Если количество жидкости, которое вы употребляете ежедневно, не изменилось, но вы стали чаще или реже посещать туалет, это может свидетельствовать о наличии у вас данного заболевания.Особое внимание следует уделить таким проблемам:-внезапные позывы;-редкое мочеиспускание;-невозможность полностью опорожнить мочевой пузырь;-учащённое мочеиспускание.3. Эмоциональные расстройстваДепрессивные мысли, резкие перепады настроения, приступы слёз или смеха без причин также могут быть симптомами рассеянного склероза. Это обусловлено тем, что заболевание повреждает клетки головного мозга, что в свою очередь сказывается на эмоциональном фоне человека. Игнорирование данных симптомов может привести к затяжной и глубокой депрессии вследствие прогрессирования болезни.4. Проблемы со зрениемЕщё один из наиболее распространённых признаков рассеянного склероза. Нарушения функции зрительного анализатора могут возникнуть внезапно и проявляться следующим образом:-"мушки" перед глазами;-расплывчатое очертание предметов;-искажение цветов;-ощущение инородного тела в глазу;-мутность;-один глаз видит хорошо, другой — плохо.Вы можете не сразу обратить внимание на перечисленные симптомы или списать их на усталость глаз от компьютера и гаджетов. Но истинная причина может скрываться в куда более серьёзном недуге.5. Нарушение координацииВнезапные головокружения, странные ощущения во время ходьбы, потери равновесия. Эти признаки могут свидетельствовать о различных нарушениях — от проблем с давлением до заболеваний внутреннего уха. Если вы стали регулярно сталкиваться с данными неприятностями, советуем вам как можно скорее обратиться к врачу — оставлять их без внимания опасно для здоровья.6. Странные ощущенияЕсли кончики пальцев у вас часто немеют, теряют чувствительность, вам бывает трудно понять, холодная или горячая вода льётся из крана, рекомендуем вам записаться на приём к специалисту. Эти признаки также нередко сопровождают рассеянный склероз.7. Дискомфорт в конечностяхОн может проявляться следующим образом:-жжение;-покалывание;-мурашки;-стягивание кожи.Подобные ощущения могут возникать даже на маленьких участках тела: запястье, бедре, пальце. Многие люди в таких случаях ссылаются на то, что просто отсидели ногу или отлежали руку. Разумеется, дискомфорт в конечностях не всегда свидетельствует о рассеянном склерозе, но если данные симптомы вы стали наблюдать у себя регулярно, не стоит закрывать на них глаза.8. Нарушения речи и глотанияВ этом случае могут иметь место такие проблемы:-замедление темпа речи;-изменения голоса;-тихая или невнятная речь.Кроме того, у человека с рассеянным склерозом могут возникнуть сложности с глотанием. Вместо того, чтобы следовать через пищевод в желудок, жидкость и пища частично попадают в трахею (анатомическое образование дыхательной системы).9. "Электрические импульсы"Рассеянный склероз нередко сопровождают неприятные ощущения в разных частях тела, напоминающие удар током. Они могут возникнуть, например, когда вы поворачиваете голову, и затрагивать любую область — конечности, спину, плечи.Если вы заметили у себя какой-то из перечисленных признаков, это ещё не означает, что у вас непременно рассеянный склероз. Однако, если вас регулярно беспокоят несколько симптомов, не лишним будет обследоваться у специалиста.