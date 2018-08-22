Оздоровить печень поможет японская диета

Что такое функциональное питание и какие продукты любит наша печеньНаша печень — уникальный орган, точнее, жизненно важная железа, самая большая в нашем организме. Печень выполняет более 500 функций, позволяя нашему организму жить. Но из-за большой нагрузки она подвержена различным повреждениям, поэтому наша главная обязанность — поддерживать печень и снижать негативное влияние на нее.Это не какая-то сверхзадача, достаточно придерживаться несложных правил модели функционального питания, включив в рацион продукты, полезные для печени. И кстати, от здоровья печени сильно зависят ваше хорошее настроение и цветущий внешний вид.Тем, кто хочет поддержать здоровье печени, надо особенно налегать на зеленые овощи — шпинат, брокколи, петрушка, салат, которые являются одной из основных составляющих системы функционального питания, придуманной японцами. Переход на эту систему гарантирует вашей печени и вашему организму здоровое будущее.Модель функционального питания разработали в Японии. Функциональное питание помогает снизить риски для здоровья от плохой экологии и неблагоприятных жизненных условий, стрессов и повышенных физических и психологических нагрузок. В нее включены различные биологические активные продукты:кисломолочные продукты — йогурты, простокваша, кефир, ряженка, обязательно с живыми биобактериями, срок хранения должен быть ограничен несколькими днями, а не тремя-пятью месяцами;зеленые овощи с минимальным содержанием пестицидов, нитратов;продукты-источники незаменимых микро- и макронутриентов: йода, железа, кальция, магния, витаминов А и С, незаменимых жиров — эссенциальных фосфолипидов.Чтобы печень была здоровой, необходимо придерживаться следующих правил:Ежедневный рацион должен состоять из продуктов пяти основных групп: злаки, протеины, молочные блюда, свежие овощи и фрукты, незаменимые жиры.Надо есть больше продуктов, содержащих клетчатку, необходимую для естественного массажа нашего кишечника и без которой невозможно нормальное пищеварение: свежие овощи и фрукты, хлеб из цельного зерна, крупы (пшено, перловка, гречка, овсянка).Ни в коем случае нельзя отказываться от потребления незаменимых жиров и «хорошего» холестерина. В рационе взрослого человека обязательно должны присутствовать сливочное масло — источник витамина А, натуральные орехи, соевые продукты, если это японский вариант диеты, натуральное (нерафинированное) растительное масло – оливковое, подсолнечное, горчичное, кунжутное, и чем оно острее, резче на вкус, тем лучше для печени. Поклонницы фитнеса и диет с существенным ограничением жиров сильно рискуют своим здоровьем, так как дефицит незаменимых полиненасыщенных жиров в рационе может спровоцировать развитие неалкогольной жировой болезни печени.Для здоровья печени очень полезны продукты, обладающие желчегонным свойством, орган таким образом очищается от токсинов — через выход желчи. Поэтому в рационе должны быть желчегонные продукты — растительные масла, орехи, мед, цитрусовые с кожурой, редька, редис, чеснок, пряная зелень.Для печени и всех органов, участвующих в процессе пищеварения, очень полезны зелень и корнеплоды, обладающие горьковатым, терпким вкусом. Поэтому в рационе должны присутствовать: морковь, свекла, брокколи, цитрусовые (лимон, грейпфрукт, апельсин, лайм, помело), ягоды лимонника, чеснок, горчица, куркума, листовой салат, гречка, куркума, грецкие орехи, темный шоколад, зеленый чай.Функциональное питание — это не диета, а физиологически полноценное, сбалансированное по всем компонентам разнообразное питание, цель которого – нормализация обмена веществ, профилактика различных заболеваний, связанных с нарушением обменных процессов, и поддержание высокого жизненного тонуса организма.