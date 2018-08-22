Аллергия у ребенка: 9 способов облегчить ее проявления

1. Горячий или холодный компрессАллергия заставляет ребенка чувствовать себя неважно, однако вы можете облегчить его состояние. Сперва необходимо ограничить контакт малыша с аллергеном. Кроме этого, вы наверняка слышали про противоаллергические препараты. Однако помочь своему малышу можно и в домашних условиях. Чтобы снять заложенность придаточных пазух, приложите ко лбу или носу теплый компресс. Просто узнайте у ребенка, где ему сильнее ощущается заложенность. При зуде глаз облегчить состояние можно с помощью холодного компресса.2. Глазные каплиУвлажняющие капли помогут избавить глаза от зуда. Иногда их можно найти под названием «натуральная слеза». Это средство при покраснении глаз не следует использовать более нескольких дней, чтобы не усугубить ситуацию. Кроме них в аптеке можно приобрести антигистаминные капли для глаз, которые пригодятся при покраснении и зуде. Следуйте инструкции к препарату.3. Солевой растворПри раздражении слизистых носа можно использовать спрей со стерильным солевым раствором. Он смывает пылевые частички и пыльцу со слизистых, даже облегчает отхождение слизи. Попросите фармацевта подобрать вам варианты, подходящие для детей. Дети более старшего возраста могут промывать полость носа стерильным солевым раствором.4. Антигистаминные препаратыЭти лекарственные средства помогают унять зуд, чихание, насморк, слезотечение. Некоторые виды не требуют рецепта врача, могут продаваться в виде таблеток, жидких или жевательных форм. Иногда врач назначает ребенку ежедневный прием подобных препаратов во время эпизода аллергии. Некоторые из таких препаратов вызывают сонливость, поэтому ребенку их лучше давать перед сном.5. ДеконгестантыДеконгестанты помогают при заложенности носа. Эту группу препаратов нежелательно принимать длительно, так как они могут вызывать сонливость или гиперактивность у ребенка. Препараты могут продаваться в виде таблеток, жидких форм или спреев. Спреи не следует использовать более 3 дней. Более длительное применение может усугубить заложенность носа. Чтобы избавиться сразу от нескольких симптомов аллергии, врач назначает сочетание антигистаминного препарата и деконгестанта.6. СтероидыНасморк или заложенность носа? Часто в таких ситуациях хорошо помогают стероидные спреи, отпускаемые по рецепту врача и без него. Если аллергия протекает тяжело, врачи назначают, хотя и редко, прием стероидных препаратов внутрь на несколько дней. Они контролируют проявления аллергии, давая время для начала действия другим противоаллергическим средствам.7. Прививка от аллергииПрививка от аллергии делает организм менее чувствительным к воздействию аллергена. При каждой вакцинации организм получает крошечную дозу аллергена. Суть процедуры заключается в том, чтобы облегчить реакцию организма на аллерген при контакте с ним в повседневной жизни. Чтобы достичь эффекта, необходимо регулярно выполнять прививки в течение нескольких месяцев или даже более длительно.8. Предотвратить попадание аллергенов с улицыВо время сезона цветения аллергена держите окна закрытыми. По приходу с улицы отправляйте ребенка в душ, после чего полностью смените ему одежду. Эти же рекомендации касаются осени и зимы, если плесень или пыльца сорняков являются для ребенка аллергеном.9. Если аллерген внутри домаПредотвратить контакт с пылевыми клещами помогут специальные чехлы для подушек и матрасов. Откажитесь от ковров и штор для комнаты ребенка, так как они собирают на себе много пыли. Не занимайтесь их очищением в присутствии ребенка. Не допускайте малыша в сырые помещения, например, подвалы, так как там может находиться огромное количество плесневых грибков. Влажность в помещении не должна превышать уровень в 45%. Не пускайте в спальню домашних питомцев и почаще пылесосьте.