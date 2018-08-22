Исследование: болезни зубов преследуют людей на протяжении всей эволюции

Университет Джона Мурса доказал: проблемы с зубами были и у предков современных людей. Значит, широкое распространение проблем с зубами вызвано не современным образом жизни. Итак, ученые обнаружили признаки эрозии на зубах австралопитеков.Причиной, видимо, послужило воздействие на эмаль зубов твердых продуктов, предметов и кислых плодов. В частности, если предки современных людей имели доступ к цитрусовым, это могло отразиться на их зубах. Анализ останков (зубов) австралопитеков говорит о том, что древние люди страдали от зубной боли и повышенной чувствительности зубов.Гораздо чаще, чем эрозия, в зубах обнаруживались полости. Иногда полости были настолько глубоки (формировались в течение многих лет), что обладатели этих зубов однозначно страдали от сильных болей. В пище древних людей добавленного сахара не было, но зато в рационе присутствовал мед. И он мог негативно отражаться на состоянии зубов. Что касается механического повреждения зубов, то оно возникало из-за воздействия инородных предметов (аналоги зубочисток).