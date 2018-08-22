Убираем бока: махи лежа

Детальная инструкция самого эффективного упражнения.Выполняй по 30 махов на каждом боку.Итак, ложись на бок. Подопри голову рукой или обопрись на локоть. Вторую руку поставь перед собой. Ногу, которая находится снизу, можно немного согнуть в колене для придания позе устойчивости.Подними и опускай прямую ногу. Можно немного отвести ее вперед.Махи идеально дополняют упражнения для ног и ягодиц. Тренируйся регулярно, но и про отдых не забывай. Первые результаты будут заметны уже через пару месяцев активных занятий.